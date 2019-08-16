Son Dakika Haberleri: Mega yata 1 milyonluk yakıt
Son Dakika Güncel Haber

Mega yata 1 milyonluk yakıt

39 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen Flying Fox'a, yaklaşık 1 milyon liralık 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Mega yata 1 milyonluk yakıt, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen Flying Fox'a, yaklaşık 1 milyon liralık 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki mega yat, uzun süredir Muğla'nın Bodrum Marmaris ve Fethiye ilçelerinin mavi sularında dolaşıyor. Gittiği bölgelerde tatilcilerin ilgisini çeken mega yat, yakıt ikmal için sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na geldi. Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, 6 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Haftalık kirası bir milyon doların üzerinde olan ve iki helikopter pisti bulunan yat, ikmalin tamamlamasının ardından iskeleden ayrılacağı öğrenildi. Mega yatın içinde kim olduğu ve nereye gideceği hakkında bilgi verilmedi. Mega yatta, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunduğu belirtildi.
(Murat Yalçın/İHA)
Cayman Adaları, Fethiye, Muğla, Fox, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz
3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada Son Dakika! Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:15:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mega yata 1 milyonluk yakıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]