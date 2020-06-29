Mega yatlar Bodrum'a demir attı - Son Dakika

Mega yatlar Bodrum'a demir attı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen, sahiplerinin ve kiralayan kişilerin mavi tura çıktığı her biri milyonlarca dolar değerindeki mega yatlar ilgi çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen, sahiplerinin ve kiralayan kişilerin mavi tura çıktığı her biri milyonlarca dolar değerindeki mega yatlar ilgi çekti.

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Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un ünlü koylarında mega yat hareketliliği yaşanmaya başladı.

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızların da tatillerinde kullandığı belirtilen 75 metre uzunluğundaki mega yat "Cloudbreak" Yalıkavak Mahallesi açıklarına demir attı. 20'den fazla mürettebatın hizmet sunduğu kaydedilen yatta gün boyu hareketlilik yaşandı.

Mega yatın, dünyanın en zorlu denizlerinde ve en uzak köşelerine seyahat edebilecek şekilde çelik gövde ve alüminyum üst yapıyla tasarlandığı, gri gövdesi, keskin hatlarıyla ve askeri stiliyle dikkat çekici bir dış görünüme sahip olduğu gözlendi.

Yatta helikopter başta olmak üzere, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları, sinema gibi birçok imkan bulunuyor.

Cayman bayraklı 55 metre uzunluğundaki "İleria" isimli yat da aynı koya demirledi.

İçerisinde kimin bulunduğu öğrenilemeyen lüks yatlar, ilgi odağı oldu.

Bazı tatilciler, sahilden yatların fotoğraflarını çekti. Mavi turdan dönen günlük gezi tekneleri de mega yatların bulunduğu bölgeden geçerek müşterilerinin "yüzen otelleri" yakından görmesini sağladı.

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:31 Kaynak: AA

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