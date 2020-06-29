Mega yatlar Bodrum'a demir attı - Son Dakika

Mega yatlar Bodrum'a demir attı

Yalıkavak açıklarına demir atan yatların görüntülenmesi Yatları izleyen vatandaşlar Mega yatlar Bodrum'a demir attıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, her biri milyonlarca dolar değerindeki mega yatlar, Yalıkavak açıklarına demir attı.

Yalıkavak açıklarına demir atan yatların görüntülenmesi

ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu

Yatları izleyen vatandaşlar

Mega yatlar Bodrum'a demir attı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, her biri milyonlarca dolar değerindeki mega yatlar, Yalıkavak açıklarına demir attı.


Türkiye'nin turistik ilçesi Bodrum'un koylarında mega yat hareketliliği yaşanıyor.

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi birçok dünyaca ünlü ismin de kullandığı belirtilen 75 metrelik mega yat "Cloudbreak" Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarına demir attı. Haftalık kira ücretinin oldukça yüksek olduğu öğrenilen yatta kimin olduğu ise merak konusu oldu.

İçerisinde 20'den fazla mürettebatın hizmet sunduğu yatta gün boyu hareketlilik yaşandı.

Mega yatın, dünyanın en zorlu denizlerinde ve en uzak köşelerine seyahat edebilecek şekilde çelik gövde ve alüminyum üst yapıyla tasarlandığı, gri gövdesi, keskin hatlarıyla ve askeri stiliyle dikkat çekici bir dış görünüme sahip olduğu gözlendi.

Değeri yüzlerce milyon doları bulan yatta helikopter başta olmak üzere, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları, sinema ve buna benzer birçok imkan bulunuyor. Yatın kaç gün daha ilçede kalacağı ise bilinmiyor.

"İleria" isimli Cayman bayraklı 55 metrelik yatında yine aynı koya demir attığı görüldü. Bazı tatilciler, sahilden yatları fotoğraflamaya çalışırken, mavi turdan dönen günlük gezi tekneleri de mega yatların yakınından geçti.

Büyüklükleriyle dikkati çeken yatlara, bölgedeki yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:37 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mega yatlar Bodrum'a demir attı - Son Dakika

Son Dakika

23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:58 İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 19:57 BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı 19:57 Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:49 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti 16:13 Almanya'da parktan kaçırılan 2 yaşındaki kız çocuğu son anda kurtarıldı 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 10:35 Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor 09:30 Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
22:22
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
22:17
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 00:06:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mega yatlar Bodrum'a demir attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]