Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı - Son Dakika
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Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

22.07.2022 22:12
Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki mega yata yakıt ikmali yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki mega yata yakıt ikmali yapıldı.

Uzunluğuyla dünyanın sayılı motor yatları arasındaki 107 metre uzunluğundaki "Lana" ve 98 metrelik "Aviva" isimli yatlar, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı.

Cayman Adaları bayraklı iki yatın bağlandığı iskeleye, gün içerisinde akaryakıt tankerleri giriş yaptı. Akşam saatlerine kadar süren ikmalin ardından yatlar hareket etti.

Yatlarda spor salonu, plaj kulübü, yüzme platformu gibi çeşitli imkanlar bulunuyor.

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Kaynak: AA

Bodrum, Aviva, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı - Son Dakika
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