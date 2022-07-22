Cayman Adaları bayraklı iki yatın bağlandığı iskeleye, gün içerisinde akaryakıt tankerleri giriş yaptı. Akşam saatlerine kadar süren ikmalin ardından yatlar hareket etti.

Kaynak: AA

Bodrum, Aviva, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı - Son Dakika

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