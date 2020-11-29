Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı - Son Dakika

Balıkesir'de halka megafonlarla korona uyarısı

Ayvalık Polisi'nden Covit19 seferberliği

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler her alanda tam kadro Covid19 tedbirlerinin uygulanması için denetim ve uyarılarını gün boyu yaparak salgının yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Yaya devriyelerin kalabalık olan cadde ve sokakların yanı sıra par pazaryerleri, alışveriş merkezleri ve dinlenme alanlarındaki vatandaşları megafonlarla yaptıkları uyarılar ise dikkat çekiyor.

Halkın yoğun olduğu noktalar ve toplu taşıma araçlarında yaptıkları GBT sorgulamaları suç ve suç unsurlarına göz açtırmayan Ayvalık Polisi, bir yandan da karantina altında olması gereken Koronavirüs testleri pozitif olan vatandaşları kontrol ediyor.

Polis araçlarının yanı sıra yaya devriyelerinin megafonlarla yaptıkları anonslarda, Balıkesir genelinde Covid19 vakalarının olağanüstü arttığı vurgulanırken, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının yanı sıra kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerektiğine ilişkin uyarılarda bulunuluyor.

Vatandaşlar polisi yaptığı uyarılar konusunda son derece haklı olduğunu belirtirken, Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler hakkında herkesin kurallara harfiyen uyması gerektiği konusunda hem fikir olduklarını kaydediyorlar.

Ayvalık Polisi cadde ve sokaklarda pandemi uygulamaları ile megafonlarla uyarılarla kalmayıp, maskesi olmayan yada maskeleri eskiyen vatandaşlara yeni maskeler dağıtmayı da ihmal etmiyor.