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Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek - Son Dakika

Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek

24.01.2022 10:03

Geçtiğimiz cuma gününden beri kar yağışının etkisinde olan İstanbul için alarm verildi. Küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre bugün İstanbul'a Karadeniz üzerinden kütleler yoğun olarak giriş yapacak. Karadeniz'in batısında beklenen vorteks öğlen saatlerinden sonra varlığını gösterecek ve şehri büyük ölçüde etkileyecek kar sağanaklarına neden olacak. Tahminlere göre İstanbul yıllardır almadığı kar yağışını bugün alacak.

Günlerdir yurtta kendini gösteren soğuk ve karlı hava dalgasının en yoğun şekilde etkileyeceği gün geldi. Megakent İstanbul'da, dün gece yoğunlaşan kar yağışıyla ciddi bir kar örtüsü oluştu ancak tahminlere göre bugün çok daha fazlası yağacak.

'DEK'LER SÜRECEK ARDINDAN VORTEKS GELECEK

İstanbul'a Karadeniz üzerinden gelen kütlerler 'Deniz Efekti Kar veya Deniz Etkisi Kar (Sea Effect Snow)' DEK yağışlarını oluşturuyor. Dün gece bu şekilde etkisini gösteren kar yağışlar bugün de sürecek ancak öğlen saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de oluşacak vorteksin oluşturduğu bantlar da şehri etkilemeye başlayacak.

Kendi etrafında dönen bir hava akımı olarak tanımlanabilecek vorteksler, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor.

HAFTA ORTASINA KADAR ETKİSİ AZALMAYACAK

Tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının en yoğun günü bugün olacak ancak yarın ve çarşamba günlerinde de kar yağışı kendini gösterecek. Perşembeden itibaren hava sıcaklıkları adım adım yükselirken kar İstanbul'u terk edecek. Sözcü'nün haberine göre cuma günü tüm yurtta kar ufak alanları etkileyecek.

METEOROLOJİ FIRTINA UYARISI YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün için Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yaptığı uyarıda, " Pazartesi 12.00'dan ve 25 Ocak 2022 Salı sabah 06.00'a kadar sürecek, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde 50 ile 75 kilometre saat hızında esmesi beklenirken ulaşımda aksamalar oluşabileceği" belirtildi.

Megakent için alarm günü! İstanbul yıllardır almadığı kar yağışını bugün alacak

SERT KIŞ TÜM YURDU ETKİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Denizli, Muğla çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak, Hatay'ın yüksek kesimleri ve Muğla'nın, Antalya'nın ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların ;

İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yükseklerinde, Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Megakent için alarm günü! İstanbul yıllardır almadığı kar yağışını bugün alacak

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişleri saat 8.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

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Karadeniz, İstanbul, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek - Son Dakika
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