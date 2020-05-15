Megakent İstanbul'da pandemi sonrası üreticiler doğal ürün siparişine yetiştiremiyor - Son Dakika

Türkiye'de görülen korona virüs vak'aları sonrası vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Kartal Aydos'ta organik ürünler üreterek geçimini sağlayan bir vatandaş satışlarının yüzde yüz arttığını belirterek "Organik ürünler korona virüsüne bağışıklık sistemini güçlendiriyor" dedi. Organik ürünlerin yetiştirildiği bölge havadan görüntülendi.

Çin'de ortaya çıkan Türkiye'ye de sıçrayan Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Geçmiş dönemden günümüze uzanan geleneksel tarım yöntemiyle üretilen organik ürünler, özellikle mevsim geçişlerinin de olduğu bu dönemde gribal enfeksiyonlara karşı ve solunum yollarının güçlü tutulması noktasında vücut direncini arttırıyor. Özellikle Türkiye'de görülen korona virüs vak'aları sonrası İstanbullular da doğal ürünlere rağbet gösterdi. Dalından sebze meyve ve yerinde üretilen süt, yoğurt, salça, turşu gibi ürünlere ilgi yoğun oldu.

Uzmanların korona virüsüne karşı doğal beslenin açıklamalarının üzerine organik ürünlerin üretimine ağırlık verildi. Öte yandan İstanbullularda uzmanların açıklamalarını dikkate alarak kabalık alışveriş ortamlarından uzak durarak vücut direncini güçlü tutan ürünlere yöneldi. İstanbullularda gribal enfeksiyonlara karşı iyi gelen ve solunum yollarının güçlü tutulmasında fayda sağlayan doğal ürünlerle beslendiklerini belirttiler.

"ORGANİK ÜRÜNLER BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

İstanbul'un göbeğinde uzun yıllardır organik ürünler yetiştiren Cüneyt Koraçöl "Müşterilerimizin ürünlerimizden memnundular ama korona virüsünden dolayı memnuniyetleri daha da arttı. Kapalı alışverişlere göre ortamımız daha hijyenik, yerinden alım yapıyorlar, burada yetiştiğini görüyorlar. Organik gübrelerle tarım yapıyoruz bundan dolayı bizi tercih ediyorlar. Korona virüsü kalabalık ortamlarda bulaşıyor bizim gibi açık havada, doğal ortamlarda üretim yapan yerlerde bulaşma riski az olduğu için ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği için burada yapıyorlar" diye konuştu.

"DALINDAN SEBZE MEYVE ALIYORUZ"

Yaklaşık 2 aydır tamamen doğal organik ürünler ile beslendiklerini ifade eden bir vatandaş ise "Biz doğal beslenme taraftarıydık ama bu pandemi sürecinden sonra daha da dikkat etmeye çalışıyoruz. İşte evde yoğurt yapmaya böyle dalından sebze meyve almaya gayret ediyoruz. Yaklaşık 2 aydan beri evdeyiz herhangi bir ateşli bir rahatsızlık da geçirmedik iyiyiz çok şükür" diye konuştu.

Öte yandan korona virüsüne karşı organik ürünlerin yetiştirildiği bölge drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)