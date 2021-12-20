Megakent kar ile mücadeleye hazır - Son Dakika

Megakent kar ile mücadeleye hazır

Tuz deposu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından mega kentte kar seferberliği başladı. Bu akşam yağması beklenen kar için Sultangazi'de bulunan Cebeci Tuz Deposu'nda binlerce ton tuz hazırda bekletilirken, oluşan tuz dağları drone ile havadan görüntülendi.

Tüm Türkiye'de havaların soğuması ile birlikte kar yağışları etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar yağışı uyarıları ardı ardına geldi. Uyarılarının ardından İstanbul'da kar seferberliği başladı. Bu kapsamda Sultangazi Cebeci Tuz deposundan binlerce ton tuz kamyonlara yüklenerek belirli bölgelere sevk edilmeye başlandı.

Kar ile mücadele hazırlıklarını anlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım 4'üncü Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Oktay Mutlu, " İki tuz ikmal merkezinden biri olan Cebeci Tuz Deposundayız. Burada Avrupa Yakası İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Avrupa Yakası tüm tuz ikmal noktaları buradan gerçekleşmektedir. Kışla mücadele çalışmalarında toplam 7500'e yakın personel ve 1582 araçla 468 güzergah ve 4 bin kilometreye yakın yol ağına hizmet vermek için bu çalışmalar aralık ayının başında başladı. Bu akşamda AKOM'dan gelen alarm durumuna göre Koordinasyon merkezi ile yönetilen bu çalışmalarda tuz ikmallerini tamamlıyoruz ve araçlarımızı belirlenen kritik noktalara konuşlandırıyoruz. Bu kapsamda bu merkezden Avrupa Yakasındaki bütün ilçe belediyelerimize ve Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğümüz ünitesindeki araçlarımıza tuz ikmali yapılmaktadır. Anadolu yakasındaki Kartal, Avrupa yakasındaki Cebeci tuz ikmal noktalarının dışında kritik güzergahlarda belirlemiş olduğumuz Avrupa yakası için 40 İstanbul geneli 76 ayrıca belirlenen noktalara tuz ikmali yine buradan sevk edilmektedir. Bu şunu sağlayacak yoğun kar yağışında tuz ikmallerinin daha sağlıklı, daha seri, daha hızlı yapılabilmesi için araçların en yakın noktalara sevk edilmesi ve o bölgelerden ikmal yapması sağlanacaktır. Bu aksamda araçlarımızın önüne kar küreme aparatı, damperlerine de tuz serpme aparatları monte edildi. Bu kapsamda bugüne kadar Aralık başından itibaren toplamda 90 bine yakın tuz sevkiyatı sadece bu merkezden belli noktalara yapıldı. Bunun haricinde 13 bin ton ilçe belediyelerine tuz sevkiyatı yapıldı. Çalışmalarımız AKOM koordinasyon merkezi dahilinde yürütülmektedir. AKOM'dan gelen alarmlar, yönlendirmelere göre bizde çalışmalarımızı onlara göre sevk ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz 4 bin kilometrelik bir yol ağına hizmet verdiklerini kaydeden Mutlu, " Bununla birlikte belirli güzergahlara araçlarımızı konuşlandırdık. Ana arterler, meydanlar, üst geçitler, alt geçitler bunlarla ilgili kritik noktalara konuşlandırmalarımızı yaptık. Ekiplerimiz hazır kıta beklemektedir. Bununla birlikte ilçe belediyelerindeki ara yolların açılması ile ilgili biz ilçe belediyelerimizle bu kapsamda tuz vermekteyiz. Tuzları buradan sevk etmekteyiz. Onlarda koordinasyonlarını ve organizasyonlarını yönetmektedirler" şeklinde konuştu.

İş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen Tuz deposunda oluşan tuz dağları drone ile havadan görüntülendi.