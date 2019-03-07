Megakentler ve Fazlası: Çin'in En Etkileyici Kent Merkezleri

1,3 milyarı aşkın nüfusuyla Çin, kuşkusuz ki, dünyanın en çok sayıda mega kentine sahip olan ülke. "Megakent" deyince, genel anlamda 10 milyon ve fazlası nüfusa sahip bir kent merkezi olan yerleşim birimi akla gelmektedir.

Birleşmiş Milletler'in veri kitapçığına bakılırsa Çin, dünyanın 33 megakentinden altı tanesine sahip. Çin'in İstatistik Yıllığı'na bakarsanız, ülkede 10 milyondan fazla insanın sürekli ikamet ettiği en az 10 kent bulunuyor.

Bu arada nüfus istatistiklerinin Çin'de zorlukla tutulabildiğini de belirtmek gerekiyor. Bunun bir numaralı nedeni kırsal alanlardan kentlere doğru hareketlenen işçi dalgaları. Milyonlarca insan her yıl yeni hane adresini kaydettirmeden yer değiştiriyor.

Çin'in megakentleri aynı zamanda en çok turist çeken yerler. Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nde Çin Turizmi Doçenti Mimi Li CNN muhabirine, "Megakent olmak daha çok iş ve nüfus demek; bu da, o kentin dünya medyasında daha çok görünür olması anlamına geliyor" diyor.

Li'ye göre Beijing, Şanghay ve Guangzhou gibi uzun bir geçmişe sahip kentler olumlu marka imajından yararlanıyor. Shenzhen gibi yeni gelişmiş olan canlı bir kent de iş yolculuğu yapanlara iyi bir örnek olarak gösterilebilir.

Li, "Çin ekonomisinin turizm endüstrisini bir tür stratejik ayak gibi ele alması bakımından kent gelişimi ile turizm gelişimi arasında yakın bir ilişki olacağını öngörüyoruz" diye açıklıyor ve Hangzhou ve Chengdu'yu Çin'in geleceği parlak yıldız kentleri olarak vurguluyor.

Bu bağlamda Hangzhou'nun kültürel kaynaklarına ek olarak canlı ve yenilikçi iş atmosferiyle göze çarpacağı belirginleşirken, Chengdu'nun uzun bir süre Çin'de iç turizmin tatil mekanı olarak görüldüğü ve bu kentin geniş turistik olanaklarından yararlanacağı öngörülüyor.

Aslında bu kentler hakkında yüksek nüfuslarının ötesinde söylenecek ve sayılacak o kadar çok şey var ki. Nitekim CNN Travel de, 14 devasa Çin kenti -ki, bunlar arasında Birleşmiş Milletler listesinde olan altı büyük de var- konusunda göz kamaştırıcı turizm gelişmelerinden ve finansal beceri örneklerinden başka kent gezginlerinin aklını çelecek ve seyahat tutkusunu alevlendirecek ayrıntılar sunuyor.