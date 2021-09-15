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Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum - Son Dakika

Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum

15.09.2021 11:55
Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum, System.String[]

'HEPİNİZE MEYDAN OKUYORUM'Fox'un, katıldığı son iki etkinlikte giydiği kıyafetler sosyal medyada olay haline geldi.

'HEPİNİZE MEYDAN OKUYORUM'

Fox'un, katıldığı  son iki etkinlikte giydiği kıyafetler sosyal medyada olay haline geldi. Birçok hayranı onun görünümüne tam not verirken bazıları da ağır eleştirilerde bulundu. Fox sonunda bunlara  dayanamadı ve sosyal medya hesabından "meydan okudu."

Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum
MTV TÖRENİNDE ŞEFFAF GİYİNDİ

Geçen mayıs ayında yapılan Billboard Ödül töreni, bu hafta sonu düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri ve son olarak da MET Gala gecesinde giydiği iddialı kıyafetlerle dikkat çekti Fox. Özellikle de MTV töreni içi tercih ettiği şeffaf kıyafet sosyal medyada büyük olay oldu.

Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum
BAŞKA ÜNLÜLERE BENZETİLDİ

Fox, MTV töreninde Thierry Mugler imzasını taşıyan şeffaf bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Sevgilisi, Machine Gun Kelly ile birlikte uzun uzun poz veren 35 yaşındaki üç çocuk annesi Fox, görünümünü yine ünlü bir markaya ait yüksek topuklu ayakkabılar ve açık bıraktığı ıslak görünümlü saçlarıyla tamamladı. Megan Fox'un bu görünümü de sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı hayranları Fox'un son derece kusursuz göründüğünü savundu. Bazıları da özellikle de ıslak saç modeliyle elbisesinin rengini, Kim Kardashian'ın 2019 Met Gala gecesi sergilediği görünüme benzetti. Hatta Fox'un kıyafet seçimini Rose McGowan'ın yıllar önce yine bir MTV töreninde giydiği elbiseye benzetenler de oldu.

Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum

'GÖRMEZDEN GELİYORUM, MEYDAN OKUYORUM'

Genel olarak hayranları Fox'un hem MTV törenindeki hem de MET gala gecesindeki görünümünü beğense de bu elbiseleri onun için uygun bulmayanlar da çıktı. Fox da bu tür fikirlere Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. MTV ödül gecesi ve MET Gala'da çekilen iki fotoğrafını yan yana paylaşan Fox " Bir kadının nasıl olması gerektiğine ilişkin tutucu, duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum" mesajını yazdı. Fox'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum

DESTEK MESAJLARI DA GELDİ, KARŞIT GÖRÜŞLER DE SAVUNULDU

Fox'un bu paylaşımına bir takipçisi "İşte bu yüzden ben de 15 yaşından beri sana aşığım" diye yazdı. Bir başka takipçisi de ona "Yalnız değilsin" diye yanıt verdi. Megan Fox'un bir başka takipçisi de "Konuş Megan. Birçok insan "evine çocuklarına git" der. Ama hiç kimse bunu bir erkeğe söylemez. Ayrıca her ne istiyorsak o olabiliriz" diyerek oyuncuyu desteklediğini ifade etti. Fox'un bir başka takipçisi de "Söyle onlara. Bir kadın giyim tercihiyle yargılanmamalı" yazarak görüşünü belirtti.

Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum

'ÇIPLAK OLMAK, BİR KADINI GÜÇLÜ YAPMAZ'

Fox'un ve onu destekleyen takipçilerine karşı görüş bildirenler de oldu bu paylaşıma. Bir erkek takipçisi "Çıplak olmak bir kadını güçlü yapmaz" diyerek Fox gibi düşünmediğini ifade etti. Bu görüşü destekleyen çok sayıda mesaj da geldi bu yoruma. Bu türde düşünen bir başka takipçisi de "Üzgünüm ama bu elbisede yenilikçi bir yan göremiyorum" diyerek görüşünü belirtti.

Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum

'DAHA ÇARPICI GİYİNENLER DE VARDI'

Bu paylaşımından sonra Fox'u sürekli estetik müdahaleler geçirerek bu görünümüne kavuştuğunu belirtenler de oldu. Bazı takipçileri de "Hollywood etkinliklerinde Fox'unkinden daha gösterişli ve iddialı kıyafetler giyildiğini, bu kıyafetin neden bu kadar konuşulduğunu anlamadığını" yazdı.

Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum

TAM AYRILMAK ÜZEREYKEN

Rol aldığı Transformers adlı yapımla kariyerinde zirveye çıkan Megan Fox, meslektaşı Brian Austin Green ile 2010 yılında evlendi. Çift iki çocuğun ardından yollarını ayırmaya karar verdi. Fakat tam bu haber basına da yansımışken Fox bir ödül törenine karnı burnunda bir şekilde katıldı.

Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum

ÜÇÜNCÜ BEBEK BARIŞTIRMIŞTI

Bu üçüncü bebeğin babasının Brian Austin Green olduğu ortaya çıkınca çift, evliliklerine bir şans daha verdi. Fakat yine işler yolunda gitmedi. Fox, klibinde rol aldığı Machine Gun Kelly ile yakınlaştı. Bunun ardından da Green ile Fox'un yolları tamamen ayrıldı.

Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum

KLİPTEN AŞK DOĞDU

Brian Austin Green, gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly'nin klibinde oynadıktan sonra Fox'un çok değiştiğini, aralarının kötüleştiğini ileri sürmüştü. Fox ile Green geçen yıl resmi olarak da yollarını ayırdı.

Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum

Megan Fox, Met Gala, Mtv, Fox, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Megan Fox: Nasıl görünmem gerektiğine siz karar veremezsiniz, hepinize meydan okuyorum - Son Dakika
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