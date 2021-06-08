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Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı - Son Dakika

Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı

08.06.2021 14:09

Brian Austin Green ile olan evliliğini, klibinde oynadığı Machine Gun Kelly için sonlandıran Megan Fox, aşkını doyasıya yaşamayı sürdürüyor. Müzisyen sevgilisiyle olan beraberliğini kameralar önünde yaşamaktan da çekinmeyen Fox, son olarak sevgilisinin sırtına çıktığı eğlenceli anlar görüntülendi. Maç izleyeme gittikleri esnada hayranları tarafından kaydedilen çiftin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Brian Austin Green ile olan evliliğini, klibinde oynadığı Machine Gun Kelly uğruna bitiren Megan Fox, mutlu günler geçiriyor. 35 yaşındaki Megan Fox ile gerçek adı Richard Colson Baker olan 31 yaşındaki Machine Gun Kelly, önceki gün Miami'de görüntülendi. Çift, bütün zamanların en iyi boksörü olarak nitelendirilen Floyd Mayweather ile Mogan Paul arasındaki mücadeleyi izlemeye gitti.

Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı

HAYRANLARI O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Bu gösteri maçını izlemeye giden çiftin hayranları da onları fark edince hemen yanlarına koştu. Megan Fox ve Machine Gun Kelly ile hatıra fotoğrafları çektirmeye başladı. O sırada da Machine Gun Kelly, sevgilisi Fox'u sırtına alıp uzun süre taşıdı. Bir yandan da kahkahalar atan çiftin görüntüleyen bir hayranları da o görüntüleri sosyal medya sayfasında paylaştı.

EVLİLİKLERİNDE SORUN YAŞIYORLARDI

Megan Fox, uzun süre oyuncu Brian Austin Green ile evliydi. Çift, boşanmak için adım atmışken Fox'un üçüncü çocuğuna hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine tekrar barışan çift, bir süre daha evliliği sürdürmeye karar verdi. Fakat bu durum da çok uzun sürmedi.

Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı

KLİP AŞKI UĞRUNA EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

Rol aldığı Transformers serisiyle adını duyuran Megan Fox, geçen yıl Machine Gun Kelly'nin "Bloody Valentine" adlı şarkısının klibinde rol aldı. O klibin çekimleri sırasında da ikili arasında bir aşk doğdu. İşte bu aşk da Brian Austin Green ile Megan Fox'un evliliğinin bitmesine neden oldu. Çift, boşanma kararı aldı. Sonra her ikisi de yeni aşklara doğru yol aldı.

Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı

ÇEKİMDEN SONRA OLANLAR OLMUŞ

Fox'un eski eşi Brian Austin Green, Megan Fox'un, Machine Gun Kelly'nin klibinde oynadıktan sonra çok değiştiğini ve evliliklerinde bir şeylerin ters gittiğini anladığını söylemişti.

Megan Fox'un Brian Austin Green ile olan evliliğinden üç tane çocuğu bulunuyor. Machine Gun Kelly ise Emma Cannon ile ilişkisinden bir kız çocuğu sahibi.

Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı

Brian Austin Green, Megan Fox, Miami, Fox, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı - Son Dakika Magazin


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