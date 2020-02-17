Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Türkiye'nin megastarı Tarkan, Monaco'nun Monte Carlo kentinde verdiği muhteşem konserle hayranlarını coşturdu.



Türkiye'nin megastarı Tarkan, daha önce 2 kez konser verdiği Monaco'da yeniden hayranlarıyla buluştu. Tarkan, Sevgililer Günü hafta sonu etkinliği kapsamında Monaco'nun ünlü şehri Monte Carlo'daki Yıldızlar Salonu'nda muhteşem bir konser verdi. Etkinlik kapsamında Türk mutfağının lezzetleri davetlilere sunulurken, Tarkan da konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. İş ve cemiyet hayatından birçok kişinin katıldığı konserde Tarkan'ın yerli ve yabancı hayranları da şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı. - MONACO