İzmir'de Tarkan Coşkusu: "Burada Olmak Benim İçin Büyük Onur" - Son Dakika
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İzmir'de Tarkan Coşkusu: "Burada Olmak Benim İçin Büyük Onur"

09.09.2022 23:37
İzmir'de Tarkan Coşkusu: "Burada Olmak Benim İçin Büyük Onur"

Megastar Tarkan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı. İzmirliler'in akın ettiği konserde Tarkan'ın şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Tarkan da konseri sırasında "İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim" dedi.

Megastar Tarkan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı. İzmirliler'in akın ettiği konserde Tarkan'ın şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Tarkan da konseri sırasında "İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde coşku Tarkan konseriyle zirve yaptı. Gündoğdu Meydanı'nı sabah saatlerinden itibaren dolduran İzmirliler, saatler 22.00'yi gösterdiğinde Tarkan'ın sahneye çıkması ile büyük coşku yaşadı.

"Yolla" isimli şarkısıyla konserine başlayan sanatçının sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen İzmirliler uzun yıllar unutulmayacak anlar yaşadı. Tarkan da "Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Tarkan Coşkusu: 'Burada Olmak Benim İçin Büyük Onur' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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