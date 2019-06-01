Son Dakika Haberleri: MegaTeknoForce ve Garanti ile Geleceği Kodla sürprizi
Son Dakika Güncel Haber

MegaTeknoForce ve Garanti ile Geleceği Kodla sürprizi

41 dakika önce

Garanti Bankası'nın dijital projesi MegaTeknoForce'nin ekibi Akçaova Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

MegaTeknoForce ve Garanti ile Geleceği Kodla sürprizi, System.String[]
Garanti Bankası'nın dijital projesi MegaTeknoForce'nin ekibi Akçaova Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası'nın kısa sürede büyük beğeni toplayan dijital projesi MegaTeknoForce'de teknoloji kanalı sahibi Bora ve Mert'i canlandıran Bartu Küçükçağlayan ve Feyyaz Yiğit, Balıkesirli öğrencilere sürpriz yaptı.
Manyas'taki Akçaova Ortaokulu öğrencilerinin "Mahalle Z" adlı oyunlarında çok sevilen MegaTeknoForce şarkısını kullanabilmek üzere kendilerine ulaşmasıyla oyuna sürpriz katılım yapan ikili, öğrencileri sevindirmeyi başardı.
Bartu Küçükçağlayan'ın Bora, Feyyaz Yiğit'in Mert karakteriyle, çeşitli teknolojileri kimsenin beklemediği şekillerde test etmeleriyle dikkati çeken iki YouTuber'ı canlandırdığı MegaTeknoForce ekibi, gösteri salonunu dolduran çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Sevilen ikili oyunu öğrencilerle birlikte teknoloji konulu oyunu izledi.
MegaTeknoForce ekibinin sürpriz ziyaretiyle eğlenceli anlara ev sahipliği yapan Akçaova Ortaokulu'ndaki öğrencileriyle aynı zamanda, Garanti Bankası ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile "Garanti ile Geleceği Kodla" atölyesi hediye edildi.
Böylece, teknolojinin sadece tüketilen değil aynı zamanda da üretilen bir değer olduğuna dikkati çekmek amacıyla 2016'da yola çıkan proje kapsamında, Balıkesirli çocukların dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlanmalarına ve 21. yüzyıl beceri ve yetkinliklerini kazanmalarına da destek olundu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:11 Kaynak: AA
Bartu Küçükçağlayan, Bora Füzesi, Akçaova, Garanti Bankası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Iğdır'dan Acı Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu Genç kıza dehşeti yaşatan cani sevgili için istenen ceza belli oldu Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var Utanmaz bununu da yaptı! İday bebeğin adına sahte hesap açıp, dolandırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:52:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MegaTeknoForce ve Garanti ile Geleceği Kodla sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]