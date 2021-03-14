MEGEM iş sahibi yapmaya devam ediyor - Son Dakika

MEGEM iş sahibi yapmaya devam ediyor

14.03.2021 13:12
MEGEM iş sahibi yapmaya devam ediyor, System.String[]

Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM A.Ş.) sertifika töreninde konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, eğitim gören 33 kursiyerden 26'sının mezun olmadan iş sahibi olduğunu söyledi.

Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM A.Ş.) sertifika töreninde konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, eğitim gören 33 kursiyerden 26'sının mezun olmadan iş sahibi olduğunu söyledi.

Büyüyen Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM A.Ş.) mezuniyet heyecanı yaşandı. 320 saat süren eğitimlerin sonunda "Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Eğitimi", "CNC Tezgah Operatörlüğü Eğitimi" ve "Kaynak Eğitimi"ni başarıyla tamamlayan 33 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen törene; Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit müdür yardımcıları ve MEGEM eğitmenleri katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Başkan Küpeli, "Bizler MEGEM'i 2009 yılında yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, istihdama katkı sunmak amacıyla kurduk. Daha aktif çalışsın diye de 2017 yılında anonim şirkete dönüştürdük. ve bu amaç doğrultusunda yıllardır sizin gibi gençleri eğittik ve iş hayatına ve sanayimize kazandırdık. 11 yılda 980 kişiyi kurslarımızda eğiterek iş yaşamına dahil ettik, sizler gibi diğer kursiyerlerimizi de meslek sahibi yaptık. Bu kursumuzu açtığımızda da il etapta 180 başvuru aldık ve içlerinden sizlerin olduğu 33 kişiyi seçerek kursumuza dahil ettik. Yıllardır bu merkezde çalışan kıymetli hocalarınızdan eğitimler aldınız. Bu dönem 2 ay ve 320 saat süren kursumuzdan, 13 kursiyerimiz CNC bölümünden, 14 kursiyerimiz Kalite Kontrol Bölümünden ve 6 kursiyerimiz Kaynak Bölümünden olmak üzere toplam 33 kursiyerimizi, bugün itibariyle mezun ediyoruz. Hepinizi kutluyorum. Tebrik ediyorum. Artık elinizde altın bir bilezik var" diye konuştu.

"26 kursiyer mezun olmadan iş sahibi oldu"

MEGEM A.Ş.'den mezun olan tüm kursiyerlerin iş sahibi olduğunu söyleyen Başkan Küpeli, "Sanayimizin yetişmiş iş gücüne gerçekten çok ihtiyaç var. Kısa sürede hepinizin bir işe yerleşeceğine inanıyorum. 33 kursiyerimizden 26'sı daha mezun olmadan iş buldu. İnanıyorum ki diğer arkadaşlarımız da en kısa zaman da iş bulacaklardır" dedi. Kursiyerlere tavsiyelerde bulunan Başkan Küpeli, "Gittiğiniz yerde işinize dört elle sarılın, şunu unutmayın sanayide düzgün çalışan ve işine sahip çıkan bir kişi asla işsiz kalmaz. Nerede olsa iş bulur. Eskişehir sanayisi son yıllarda çok hızlı büyüyor ve burada herkese yetecek kadar iş imkanı var. Yeter ki siz istekle çalışmak isteyin. Pandemi döneminde herkes gördü hizmet sektöründe çalışan birçok kişi ister istemez işsiz kaldı ama sanayi dimdik ayaktaydı ve tüm gücüyle üretmeye devam ediyordu. O yüzden diyorum ki gelecek sanayide. Bunu asla unutmayın. Ben hepinizi tekrar kutluyorum. Yeni çalışma ve iş hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

"Çalışan kazanır"

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise, "Evde boş boş oturarak işin size gelmeyeceğinin farkına varıp, bunun için çaba sarf etmiş olmanız, bu sertifikayı almak için mücadele etmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Umarın bunun karşılığını sahada da görürsünüz" dedi. Saraç, çalışanın kazandığını aktararak, "Organize Sanayi Bölgesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu eğitimlerin tamamı bölge müdürlüğümüzün imkanlarından karşılanıp sizin eğitimleriniz yapılmakta. Bu eğitimler, sertifikalar OSB'nin size hediyesidir. Sahaya çıktığınız zaman MEGEM'i unutmayın. Buradan mezun olduktan sonra sahada iyi performans gösterdiğiniz zaman bundan sonra gelecek olan arkadaşlarınızın da önünü açmış olacaksınız. Bu sertifika değerli bir sertifika haline geldi. Şunu unutmayın; çalışan kazanır arkadaşlar, mücadele ederseniz kazanırsınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan 33 kursiyere EOSB Başkanı Nadir Küpeli ve Başkan Vekili Metin Saraç tarafından sertifikaları takdim edildi. - ESKİŞEHİR

MEGEM iş sahibi yapmaya devam ediyor
MEGEM iş sahibi yapmaya devam ediyor
MEGEM iş sahibi yapmaya devam ediyor
MEGEM iş sahibi yapmaya devam ediyor
MEGEM iş sahibi yapmaya devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Lisesi, Eskişehir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MEGEM iş sahibi yapmaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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