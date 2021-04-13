Meghan Markle cenaze törenine katılacak mı?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetmişti. Kraliyet ailesi ile yollarını ayıran Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle ise ölüm haberini aldıktan sonra bir taziye mesajı yayımlamıştı. Çift, yayımladıkları taziye mesajında "Majesteleri Edinburgh Dükü'nün sevgi dolu anısına, 1921-2021. Hizmetiniz için teşekkürler, çok özleneceksiniz" ifadelerine yer vermişti.

DOKTORUNDAN ONAY ÇIKMADI

Öte yandan pazar günü gerçekleşecek cenaze törenine Meghan Markle'ın katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu. 3 aylık hamile olan Meghan Markle, yolculuk yapmak için doktorundan onay alamadı. Markle, bu yüzden cenaze törenine bizzat katılamayacak. Elle'de yer alan habere göre, cumartesi günü bir kaynak Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kraliçe ile taziye mesajlarını iletmek için çoktan konuştuklarını söyledi.