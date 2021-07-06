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Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi - Son Dakika

Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi

06.07.2021 14:02
Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi, System.String[]

AJANDA İDDİASI YİNE TEKRARLANDIITV kanalı için hazırlanan Harry and William: What Went Wrong adlı belgesele konuşan yazar ve gazeteci Penny Junor, Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesine tanıştırıldıktan sonra değiştiğini ileri sürdü.

<a class='keyword-sd' href='/meghan-markle/' title='Meghan Markle'>Meghan Markle</a> daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi
AJANDA İDDİASI YİNE TEKRARLANDI

ITV kanalı için hazırlanan Harry and William: What Went Wrong adlı belgesele konuşan yazar ve gazeteci Penny Junor, Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesine tanıştırıldıktan sonra değiştiğini ileri sürdü. William ve Harry hakkında kaleme aldığı Battle of Brothers adlı kitabıyla tanınan Robert Lacey de, Meghan Markle'ın, başından beri kendisine ait bir ajandası olduğunu ileri sürdü. Lacey, bu görüşünü zaman zaman tekrarlıyor.

Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi

'GÖRÜNDÜĞÜ KADAR SEVİMLİ DEĞİL'

Lacey'in kitabında yer verdiği iddialara göre Meghan Markle'ın, Harry ile ilişkilerinin başından bu yana kendine ait bir ajandası olduğunu Prens William da biliyordu ve bundan rahatsızlık duyuyordu. Programda konuşan Junor, Meghan Markle'ın göründüğü kadar "sevimli" olmadığının da altını çizdi.

Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİ GİBİ

Penny Junor, Meghan Markle'ın kocası Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda kraliyet ailesinin bütün çatışmalarını gözler önüne serdiğini dile getirdi. Junor, Sussex çiftinin bu tavrının Kraliyet ailesiyle değil de Hollywood ünlülerine özgü bir yaklaşım olduğunu da sözlerine ekledi.

Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi

O RÖPORTAJ BENİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Junor, bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Oprah röportajı beni dehşete düşürdü. Bunlar kamuoyunun gözleri önünde yapılması gereken açıklamalar değil. Bunlar bir pskiyatrist gözetiminde konuşulması gereken konular."

Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi

GERİLİM KOLAY BİTMEZ

Son olarak 1 Temmuz'da Prenses Diana'nın 60'ncı doğum günü nedeniyle yapılan heykelin açılışında bir araya gelen Prens William ile Prens Harry'nin arasındaki gerilimin öyle sanıldığı kadar basit olmadığı ve kolayca çözülemeyeceği de Robert Lacey tarafından daha önce dile getirilmişti. Lacey'in iddiasına göre Prens William, kardeşi Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'a öylesine öfkeli ki bir ara ondan "Lanet olası kadın" şeklinde söz etti. Robert Lacey'in iddiasına göre, Prens William, Meghan Markle'ı bir arkadaşıyla konuşurken bu şekilde tanımladı.

Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi
ANLAŞMASI ZOR

Lacey olayı şöyle anlattı: "Kaynaklarımdan birinin bana anlattığına göre, William'a 'herkesin ailesinde anlaşılması zor bir gelin olabilir" dedi. Bunun üzerine William da öfkesine hakim olamayarak "Ama bu lanet olası kadının benim personelime nasıl acımasız davrandığına bak!" diye yanıt verdi. Robert Lacey, Prens Harry'nin bazı arkadaşlarının da Meghan Markle ile ilgili olarak sert yorumlarda bulunduğunu belirtti. Lacey'in Daily Mail için kaleme aldığı yazıya göre Harry'nin bazı arkaşları Meghan Markle hakkında "Yüze 500 bir kabul olabilir" diye yorum yaptı.

Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi
KRALİYET AİLESİNE DÜŞMAN MIYDI? Kitabın iddiasına göre Willam, baştan beri Harry'nin eşi Meghan Markle'ın kraliyet sistemine düşman olduğundan şüpheleniyordu. William'a göre Meghan, daha ilişkinin başından beri aileden ayrılıp yeniden ABD'ye dönmeyi planlıyordu. Kitapta, Saray'da çalışan görevlilerin iddialarına da kitapta yer veriliyor. Buna göre "Meghan Markle 'kurbanı' oynuyordu ama aslında zorbalık yapan kendisiydi.

Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi
ÇALIŞANLARLA ARASI KÖTÜYDÜ İleri sürülenlere göre Markle, Hollywood'dan alışık olduğu düzeni İngiltere'de de sürdürmeye çalıştı, çalışanlarına karşı kaba davranışlar sergiledi. Hatta yine iddialara göre Harry de çalışanlarına bağırıp çağırmaya başladı. Harry ve Meghan başından beri bu konudaki tüm iddiaları reddetti.
Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi

Prens William, Meghan Markle, Prens Harry, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi - Son Dakika Magazin


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