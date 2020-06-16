Meghan Markle Grenfell Kulesi'nde ölenleri andı, Müslüman kadınlara teşekkür etti - Son Dakika

Meghan Markle Grenfell Kulesi'nde ölenleri andı, Müslüman kadınlara teşekkür etti

İngiltere Kraliyet ailesi üyeliğinden eşi Prens Harry ile birlikle ayrılan Megan Markle, başkent Londra'daki Grenfell Kulesi'nde meydana gelen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği yangının yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, yangında evsiz kalan mağdurlar için yemek pişiren ve Hubb Cemaat...

Meghan Markle Grenfell Kulesi'nde ölenleri andı, Müslüman kadınlara teşekkür etti, System.String[]

İngiltere Kraliyet ailesi üyeliğinden eşi Prens Harry ile birlikle ayrılan Megan Markle, başkent Londra'daki Grenfell Kulesi'nde meydana gelen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği yangının yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, yangında evsiz kalan mağdurlar için yemek pişiren ve Hubb Cemaat Mutfağı'da çalışan Müslüman kadınlara," Sizleri çok özledim. Yangının sarılmasında payınız büyük. Sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayım" dedi.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Harry'in eşi ünlü oyuncu Megan Markle, başkent Londra'daki Grenfell Kulesi'nde meydana gelen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği yangının yıl dönümünde paylaşımda bulundu. Markle, yaptığı paylaşımda, yangında evsiz kalan mağdurlar için yemek pişiren ve Hubb Cemaat Mutfağı'da çalışan Müslüman kadınları unutmadı. Markle, mesajında "Sizinle gurur duyuyorum, Harry'de gurur duyuyor. Geriye dönüp baktığınızda son üç yılda ne kadar başarılı olduğunuzu görebilirsiniz, etrafınıza nasıl örnek olduğunuzu görebilirsiniz. Eşim ve ben sizlerin yanınızdayız. Sizleri çok özledim. Yeniden görüşmek dileğiyle" dedi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

2017 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı Grenfell binasında başlayan ve hızla tüm binayı saran yangında 72 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında, Lübnanlı Choukair ailesinin de üç kuşağı kurtarılamamıştı.


Prens Harry, İngiltere, Londra, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Meghan Markle Grenfell Kulesi'nde ölenleri andı, Müslüman kadınlara teşekkür etti - Son Dakika Dünya

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