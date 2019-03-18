Meghan Markle İkinci Kez Baby Shower Partisi Yapacak
36 dakika önce
Meghan Markle, muhtemelen Buckingham Sarayı'nda, ikinci kez baby shower partisi organize edecek.
Meghan Markle, muhtemelen Buckingham Sarayı'nda, ikinci kez baby shower partisi organize edecek.
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:01
A Haberin Güzel Sunucusu, Saatinin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!
Prof. Dr. Canan Karatay, Mutluluğun Sırrını Açıkladı!
İlber Ortaylı'nın Buket Aydın'ı Azarladığı Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Della Miles, Müslüman Oldu