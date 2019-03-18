Son Dakika Haberleri: Meghan Markle İkinci Kez Baby Shower Partisi Yapacak

Meghan Markle İkinci Kez Baby Shower Partisi Yapacak

36 dakika önce

Meghan Markle, muhtemelen Buckingham Sarayı'nda, ikinci kez baby shower partisi organize edecek.

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Meghan Markle, muhtemelen Buckingham Sarayı'nda, ikinci kez baby shower partisi organize edecek.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:01 

Buckingham Sarayı, Meghan Markle, Magazin
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