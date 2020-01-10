Meghan Markle Kanada'ya gitti - Son Dakika

Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılacağını açıklayan Meghan Markle, oğlu Archie ile vakit geçirebilmek için Kanada'ya döndü.



İngiltere'nin gündeminde Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerini bırakması tazeliğini koruyor. Eşi Prens Harry ile yaptığı yazılı açıklamayla görevlerini bırakan Meghan'ın oğluyla vakit geçirebilmek için Kanada'ya gittiği belirtildi. Çift maddi anlamda bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıklamış, "Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Meghan'ın Kanada'da ne kadar süre kalacağı bilinmiyor. - OTTAWA