Meghan Markle-Prens Harry: Prens William 'Kraliyet Ailesi ırkçı bir aile değil, kardeşimle konuşacağım' dedi - Son Dakika
BBC

Meghan Markle-Prens Harry: Prens William 'Kraliyet Ailesi ırkçı bir aile değil, kardeşimle konuşacağım' dedi

11.03.2021 15:42

Cambridge Dükü Prens Williams, Prens Harry ve eşi Meghan'ın bir televizyon röportajındaki suçlamaları sonrası ilk kez konuştu ve kraliyet ailesinin "ırkçı bir aile olmadığını" söyledi.

Cambridge Dükü Prens Williams, kardeşi Prens Harry ve Sussex Düşesi eşi Meghan Markle'ın Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e yaptıkları açıklamaları ve dile getirdikleri suçlamaları değerlendirdi. Röportajla ilgili olarak ilk kez konuşan Prens William, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin "ırkçı bir aile olmadığını" söyledi.

Prens William, Londra'da bir okula yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin röportajla ilgili sorularını yanıtladı.

William, "Kraliyet Ailesi ırkçı bir aile mi?" sorusuna, "Irkçı bir aile değiliz" yanıtını verdi.

Cambridge Dükü'nün "Röportajın ardından kardeşiniz Harry'yle konuştunuz mu?" sorusuna yanıtı ise "Hayır. Henüz konuşmadık ama konuşacağım" oldu.

Sussex Düşesi Meghan Markle röportajda, adını açıklamadığı bir Kraliyet Ailesi üyesinin kendisine, oğulları Archie'nin derisinin "ne kadar koyu" olacağını sorduğunu söyledi.

Prens Harry daha sonra, bu soruyu soranın, Kraliçe 2. Elizabeth ya da Edinburgh Dükü eşi Philip olmadığını belirtti.

Buckingham Sarayı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Kraliyet Ailesi'nin bir üyesinin Harry ve Meghan'ın bebeklerinin derisinin rengini sorgulamasının "kaygı verici" olduğu vurgulanmıştı.

Yazılı açıklamada, konunun aile arasında "özel olarak ele alınacağı" belirtilmiş, "Hatırlananlar farklı olabilir" denilmişti.

Açıklamada ayrıca Harry ve Meghan'ın daima "Kraliyet Ailesi'nin çok sevilen üyeleri" olacakları kaydedilmişti.

Meghan Markle-Prens Harry: Prens William 'Kraliyet Ailesi ırkçı bir aile değil, kardeşimle konuşacağım' dedi

Prens William, Meghan Markle, Prens Harry, Cambridge, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meghan Markle-Prens Harry: Prens William 'Kraliyet Ailesi ırkçı bir aile değil, kardeşimle konuşacağım' dedi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

11 yaşındaki çocuk, 16'ncı kattan atlayarak intihar etti Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Survivor'dan elenen Hayrettin, Acun Ilıcalı ile yeni proje için el sıkıştı Survivor'dan elenen Hayrettin, Acun Ilıcalı ile yeni proje için el sıkıştı         
22:35
G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok         
22:16
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi         
21:31
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü         
19:47
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:52:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meghan Markle-Prens Harry: Prens William 'Kraliyet Ailesi ırkçı bir aile değil, kardeşimle konuşacağım' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei