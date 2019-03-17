Meghan Mccain'den Trump'a: "Kimse Babamı Sevdiği Kadar Trump'ı Sevmeyecek"
2 saat önce
ABD'li Senatör John McCain'in kızı Meghan McCain, "Kimse babamı sevdiği kadar Trump'ı sevmeyecek" dedi.
ABD
'li Senatör John McCain'in kızı Meghan McCain, "Kimse babamı sevdiği kadar Trump
'ı sevmeyecek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya
dosyasının Ağustos ayında hayatını kaybeden Senatör John McCain için "kara bir leke" olduğunu ifade etmişti. Bir dönem başkan adayı olarak Barack Obama
'ya karşı yarışan senatörün kızından Trump'a yanıt gecikmedi. McCain'in kızı Meghan McCain, Trump'ın McCain ailesi ile uğraşmak yerine Cumartesi gününü kendi ailesiyle geçirmesi gerektiğini ifade ederek, "Kimse babamı sevdiği kadar Trump'ı sevmeyecek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile bağlantılı sahte dosyaları McCain'nin kamuoyuna yaydığını iddia etmişti. - WASHINGTON
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:59 Kaynak: İHA
Türkiye'nin 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Katliamın Yaşandığı Yeni Zelanda'da