MEGİP ile kaliteli istihdam dönemi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MEGİP ile kaliteli istihdam dönemi - Son Dakika Ekonomi

MEGİP ile kaliteli istihdam dönemi

6 saat önce

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 2017 yılının sonunda hayata geçen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde Mersin'in Tarsus ilçesinde açılan çeşitli kurslar sonunda 200'e yakın işsize iş imkanı sağlandı.

MEGİP ile kaliteli istihdam dönemi, System.String[]

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 2017 yılının sonunda hayata geçen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde Mersin'in Tarsus ilçesinde açılan çeşitli kurslar sonunda 200'e yakın işsize iş imkanı sağlandı.


Bu kapsamda Tarsus TSO üyesi Quin Tekstil fabrikasında düzenlenen etkinlikle istihdam garantili mesleki eğitim kursuna start verildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında düzenlenen mesleki eğitim programları devam ediyor.


İŞKUR ve TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.


Protokol süresince Oda-Borsalar ile İŞKUR müdürlükleri aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilecek. Bu doğrultuda Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine nitelikli hizmet sunmaya yönelik faaliyetlerini sürdürürken bir taraftan da özellikle istihdama dönük projelerde de yanlarında olmaya devam ediyor.


Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Quin Tekstil firması da istihdam seferberliği projesinden yararlanan firmalardan biri oldu. Firma dokuma, konfeksiyon makineci mesleğinde talep ettiği mesleki eğitim kursuna olumlu yanıt aldı. Firma tesislerinde düzenlenen kurs açılış etkinliğine Tarsus İŞ-KUR Müdürü Kürşat Dal, Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Ukav, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer, firma temsilcileri ve diğer konuklar katıldı. - MERSİN

Tarsus, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bedelli askerlik yapacak işçi kıdem tazminatı alabilecek
SGK'dan milyonlarca işçiyi sevindiren haber! Bu meslekleri yapanlar erken emekli olacak Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü Rekabet Kurulu; Denizbank, TEB ve QNB Finansbank`ın ortak ATM kullanmasına süresiz muafiyet verdi

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:45:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MEGİP ile kaliteli istihdam dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]