Megip Toplantısında Talepler Değerlendirildi
53 dakika önce
Trabzon'da, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Toplantısında talepler değerlendirildi.
Trabzon
'da, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Toplantısında talepler değerlendirildi.
İstihdam Seferberliğine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye İş Kurumu ile TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ve iş dünyasından gelen taleplerin görüşüldüğü toplantı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TTSO) yapıldı.
TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İŞKUR
İl Müdür Vekili İbrahim Büyük ile diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, MEGİP kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan başvurular değerlendirildi.
Avcı, burada yaptığı konuşmada, başvuruda bulunan iş yerlerinin kurul üyelerince inceleneceğini belirterek, "İletişim ve hizmet sektörü başta olmak üzere çeşitli talepler alıyoruz. Gerekli değerlendirmelerin ardından eğitim çalışmaları başlayacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:38 Kaynak: AA
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