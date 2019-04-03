Son Dakika Haberleri: Megip Toplantısında Talepler Değerlendirildi

Megip Toplantısında Talepler Değerlendirildi

53 dakika önce

Trabzon'da, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Toplantısında talepler değerlendirildi.

Megip Toplantısında Talepler Değerlendirildi, System.String[]
Trabzon'da, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Toplantısında talepler değerlendirildi.

İstihdam Seferberliğine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye İş Kurumu ile TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ve iş dünyasından gelen taleplerin görüşüldüğü toplantı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TTSO) yapıldı.

TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İŞKUR İl Müdür Vekili İbrahim Büyük ile diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, MEGİP kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan başvurular değerlendirildi.

Avcı, burada yaptığı konuşmada, başvuruda bulunan iş yerlerinin kurul üyelerince inceleneceğini belirterek, "İletişim ve hizmet sektörü başta olmak üzere çeşitli talepler alıyoruz. Gerekli değerlendirmelerin ardından eğitim çalışmaları başlayacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:38 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:31:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Megip Toplantısında Talepler Değerlendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]