MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor - Son Dakika

MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

04.12.2020 16:14
MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Malatya Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (MEGSAŞ), İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günlerinde halkın mağdur olmaması için üretim ve satış hizmetlerini sürdürecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Malatya Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (MEGSAŞ), İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günlerinde halkın mağdur olmaması için üretim ve satış hizmetlerini sürdürecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen MEGSAŞ Genel Müdürü Münür Özpolat, pandemi sürecinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 100 personelle çift vardiya şeklinde çalıştıklarını vurguladı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ekmeğe ulaşım konusunda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden MEGSAŞ Genel Müdürü Özpolat, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde de vatandaşlarımızı mağdur etmemek için 100 personelimizle çift vardiya çalışarak Malatya genelinde bulunan 18 ekmek satış büfemizle hizmet vereceğiz. Yayınlanan son genelge ile cumartesi ve pazar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süre zarfında ekmek satış büfelerimiz sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak. Açık olacak ekmek satış büfelerimiz, Çevreyolu, Dörtyol, Battalgazi, Akpınar, Eski Devlet Hastanesi, Kernek, Emeksiz, TOKİ 1. Etap, TOKİ 2. Etap, TOKİ 3. Etap, Beydağı Devlet Hastanesi, Sıtmapınarı, Yeni İlçe Garajı, Doğu Garajı, Eski Belediye Arkası, Tandoğan, Fahri Kayahan Nikah Sarayı ve Fabrika Büfesi kısıtlama süresince hizmet verecektir. Ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkacak olan vatandaşlarımızdan kısıtlama kurallarına riayet ederek ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğini unutmamalarını istiyoruz."

MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor
MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi, Malatya, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor - Son Dakika


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