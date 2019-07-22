Mehdi Abeid FC Nantes'a Hoşgeldiniz
1 saat önce
Cezayir uluslararası Mehdi Abeid, FCO Dijon ile birlikte büyü yaptıktan sonra FC Nantes ile anlaştı.
Cezayir
uluslararası Mehdi Abeid, FCO Dijon ile birlikte büyü yaptıktan sonra FC Nantes
ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:05
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