Mehdiye Camii minaresinde nefes kesen onarım - Son Dakika

Mehdiye Camii minaresinde nefes kesen onarım

03.05.2021 10:07
Mehdiye Camii minaresinde nefes kesen onarım, System.String[]

Bahçelievler Merkez Mehdiye Camii minaresinde yapılan bakım-onarım çalışmaları görenlerin adeta nefesi kesti.

Bahçelievler Merkez Mehdiye Camii minaresinde yapılan bakım-onarım çalışmaları görenlerin adeta nefesi kesti. Tamir için cami minaresine çıkan işçiler, metrelerce yüksekte minarenin alemini değiştirirken, demir iskeleye Türk bayrağı asmaları güzel görüntüler oluşturdu. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Bahçelievler Merkez Mehdiye Camii'nde, yerden metrelerce yüksekte, hummalı bir çalışma ile cami minaresinin alemini değiştiren işçiler drone ile havadan görüntülendi. Aynı anda bin 200 kişinin namaz kılabileceği kapasiteye sahip olan caminin minaresinde yapılan bakım-onarım çalışmaları ise görenlerin adeta nefesi kesti. Tamir için cami minaresine çıkan ve iş güvenliğine dikkat eden Bahçelievler Belediyesi ekipleri, metrelerce yüksekte minarenin alemini değiştirirken o anlarda demir iskeleye astıkları Türk bayrağı da güzel görüntüler oluşturdu. Ekmeğini 20 yıldır minare tepelerinde kazanan cami minare ustası Salih Karadağ, Türkiye'de 200'e yakın minareci olduğunu ama bu işte gerçek anlamda usta olan kişi sayısının iki elin parmaklarını geçmeyeceğini ifade etti.

"Biz kelle koltukta çalışıyoruz"

Yapılan tadilat işlemlerinden bahseden cami minaresi ustası Salih Karadağ, "Bu camimizde minaremizin alem ve külle kısmındaki kurşunların 10 yılda bir tadilat görmesi gerektiği için kurşun kısmını söküp, onun üzerine kurşun görünümlü bir milim alüminyumu işleyip alemini değiştirdik. Biz kelle koltukta çalışıyoruz. En ufak hata hayatımıza mal olacak. Önceden minarelerde ahşap iskele kullanmaktaydık. Şimdi ise iş güvenliğine uygun demir iskeleler ile çalışıyoruz. Onun dışında emniyet kemeri ve baretimizi takıyoruz. Bizim yerleştirdiğimiz alem 6-7 kilo civarında olup, fiber class olması ve kararmayan, solmayan yeni nesil bir alemdir. Bakır alemlerimiz her 10 yılda bir kararır ama bunun üzerindeki boya akrilik boya olduğundan dolayı kararması, solması olmaz bir ömür boyu orada altın şeklinde durur" diye konuştu.

"Maalesef günümüzde 5-10 sene içinde yapılan minareler sökülüyor"

Yaptığı işi daha iyi yerlere getireceğini belirten Karadağ, "Bizim yetiştirdiğimiz elemanlarımız mevcuttur. Türkiye genelinde ise benim bildiğim 200'e yakın minareci var. Ama bu işin gerçek anlamda ustası diyebileceğim kişi sayısı parmak sayısı kadardır. Birçoğu birkaç ay veya sene çalışıp bir kalıbı eline geçirip bu işlerle haşır neşir olmaya çalışıyor veya tam öğrenmeden işi yapmaya çalıştığından dolayı bir takım sıkıntılar doğuyor. Dedelerimizin bırakmış olduğu bir mirastır bu biz daha güzel yerlere getireceğiz. Maalesef günümüzde 5-10 sene içinde yapılan minareler sökülüyor" şekilde konuştu. - İSTANBUL

Mehdiye Camii minaresinde nefes kesen onarım
Mehdiye Camii minaresinde nefes kesen onarım
Mehdiye Camii minaresinde nefes kesen onarım
Mehdiye Camii minaresinde nefes kesen onarım

Bahçelievler, Türk Bayrağı, Karadağ, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mehdiye Camii minaresinde nefes kesen onarım - Son Dakika


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