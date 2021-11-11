"Mehdiyim" deyip silahla komşusunu öldüren sanığın akıl sağlığı araştırılacak - Son Dakika

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Zonguldak'ta Murat Cura'yı (67), evinden çıktığında tabancasıyla 9 el ateş edip öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılaması devam eden Erdoğan Kösepınar (55) hakim karşısına çıktı.

Olay, 14 Ekim 2020'de Çaycuma ilçesi Kayıkçılar köyünde meydana geldi. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Murat Cura, tatil için geldiği köyünde yine Almanya'da yaşayan Zonguldaklı Erdoğan Kösepınar'ın silahlı saldırısına uğradı. Cura, vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Kösepınar yolda kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Kösepınar, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklandı. Erdoğan Kösepınar hakkında Cumhuriyet Savcısı, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanığın kendisini mehdi ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Murat Cura'yı şeytan olarak görerek öldürme planı yaptığı ifade edildi.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar (SEGBİS) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi olarak bilinen ve video konferans yöntemi ile katıldı. Mahkeme heyeti Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurumu'ndan rapor talep ederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

İLK İFADESİNDE 'MURAT CURA'YI ÖLDÜRMEZSEN RAHAT OLAMAZSIN' DEDİ

Tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar, ilk ifadesinde Almanya'da yaşadığı sırada vefat eden hocasının rüyasına girerek kalp aleminde kendisine 'sen mehdisin' dediğini söyledi. Murat Cura ve arkadaşlarının bunu bilmelerine rağmen kendisiyle dalga geçtiklerini anlatan Kösepınar, "Ben sıkıntılara dayanamayıp tekkeyi terk edip 2019 yılında Almanya'dan Zonguldak'a yerleştim. Tekkenin şeytanları benimle Türkiye'ye geldiler. Bunları evimden kovamıyordum. Kalp gözümün açılmasını engelliyorlardı. Ölen hocam, kalp yoluyla bana 'Murat Cura'yı öldürmezsen rahat olamazsın' dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi. Bu kişiler benim kalp gözümün açılarak insanlara ulaşmamı engellediler" dedi.

(Sertaç Özdemir-İHA)