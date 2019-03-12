Son Dakika Haberleri: Mehir Vakfı'ndan Afrika'ya Kur-an'ı Kerim

Mehir Vakfı'ndan Afrika'ya Kur-an'ı Kerim

15 dakika önce

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Türk Kızılayı, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Mehir Vakfı iş birliğiyle başlatılan "Afrika'da Kur'an Kardeşliği" projesi kapsamında toplanan Kur'an-ı Kerim ve Elif-Ba'lar Afrika'daki 17 ülkeye dağıtılmak üzere Hayrat İnsani Yardım Derneği'ne...

Mehir Vakfı'ndan Afrika'ya Kur-an'ı Kerim, System.String[]
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Türk Kızılayı, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Mehir Vakfı iş birliğiyle başlatılan "Afrika'da Kur'an Kardeşliği" projesi kapsamında toplanan Kur'an-ı Kerim ve Elif-Ba'lar Afrika'daki 17 ülkeye dağıtılmak üzere Hayrat İnsani Yardım Derneği'ne teslim edildi.

Mehir Vakfı Yetkilisi Fatma Nur Aşcı, Afrikalı Müslümanların karşılaştığı her türlü zorluğa rağmen çocuklarının eğitimine önem verdiğini söyledi.

Afrika'da bulunan okulların misyoner tutumları yüzünden halkın kendi eğitim sistemlerini geliştirdiğini ifade eden Aşçı, "Çocuklar sabahları medrese dersine, öğlen de okullarına gidiyor, akşam ise tekrar medreseye gelip eğitimlerine devam ediyor. Ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz minik ellerin kalem ve defter tutmasına izin vermemektedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA

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