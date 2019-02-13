Son Dakika Haberleri: Mehir Vakfı'ndan Hadim'e Ayni Yardım

Mehir Vakfı'ndan Hadim'e Ayni Yardım

6 saat önce

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı tarafından, Konya'nın Hadim ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 1 tır ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Mehir Vakfı'ndan Hadim'e Ayni Yardım, System.String[]
Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı tarafından, Konya'nın Hadim ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 1 tır ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Vakıf yetkilisi Fatma Nur Aşcı, yardım tırını uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, vakıf olarak evlenecek nişanlı çiftlerin yanı sıra tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya gayret ettiklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Aşcı, "Hizmetlerimizi Konya ve 31 ilçesi ile sınırlamayıp, tüm Türkiye genelinde ve yurt dışında devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Destekleri dolayısıyla hayırseverlere teşekkür eden Aşcı, şunları kaydetti:

"Bugün Hadim ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahipleri için hazırlamış olduğumuz ayni yardım aracımızda 60 bin 911 lira değerinde, 45 kalemden oluşan 927 adet ürün bulunmaktadır. Ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Hadim Belediyesi'ne teslim edilecektir. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen vakıf yöneticilerimize, yardımların temininde bizlere desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:33 Kaynak: AA

Fatma Nur, Konya, Hadim, Güncel
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