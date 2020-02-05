Mehir Vakfının Arnavutluk'taki depremzedelere yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehir Vakfının Arnavutluk'taki depremzedelere yardımı - Son Dakika

Mehir Vakfının Arnavutluk'taki depremzedelere yardımı

6 saat önce

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı üyeleri Arnavutluk'taki depremzedelere 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Mehir Vakfının Arnavutluk'taki depremzedelere yardımı, System.String[]

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı üyeleri Arnavutluk'taki depremzedelere 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Arnavutluk meydana gelen depremin ardından harekete geçen vakıf yöneticileri, içerisinde battaniye yorgan halı ve giyim malzemelerinden oluşan 2 tır yardımı Konya'dan bölgeye gönderdi.

Konu hakkında konuşan Mehir Vakfı Mağazalar Müdürü Fatma Nur Aşçı, ilmi ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sosyal yardımlar konusunda da çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Selçuklu ilçesindeki vakıf binasında konuşan Aşçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün değişik bir sosyal etkinlik içerisindeyiz. Amacımız Arnavutlukta deprem yaşamış kardeşlerimizin yanında olmak. Çabamız Konya ile Arnavutluk arasında bir köprü kurmak üzerine. Daha önce kurulan bağlarımızın güçlenmesini sağlamak amacıyla bugün 613 bin lira değerindeki ikinci tırımızı yola çıkarıyoruz."

Aşçı ayrıca, yardımın gerçekleşmesinde katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Arnavutluk, Fatma Nur, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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