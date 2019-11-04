Son Dakika Haberleri: Mehmet, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika Güncel Mehmet, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mehmet, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

6 saat önce

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kullandığı motosikletin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan Durdu Mehmet Şen (19), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehmet, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kullandığı motosikletin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan Durdu Mehmet Şen (19), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Zafer Caddesi üzerinde 20 Ekim'de meydana gelen kazada, Durdu Mehmet Şen kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayarak ağır yaralanan Şen, ihbar üzerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Adana'daki Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Şen, 15 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.


Düziçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:22 Kaynak: DHA
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