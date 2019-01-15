Son Dakika Haberleri: Mehmet, 46 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Mehmet, 46 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

1 saat önce

GAZİANTEP'te, kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan Mehmet Aracı (25) tedavi gördüğü hastanede 46 gün sonra yaşamını yitirdi.

Mehmet, 46 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti, System.String[]
GAZİANTEP'te, kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan Mehmet Aracı (25) tedavi gördüğü hastanede 46 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen yıl 1 Aralık günü Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Gece eve giden Mehmet Aracı'nın kullandığı motosiklete, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Mehmet Aracı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aracı'yı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Aracı 46 gün sonra bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Annesi ve babasını daha önce kaybettiği öğrenilen Aracı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:30 Kaynak: DHA

Aralık, Gaziantep, 3. Sayfa
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