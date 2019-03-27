Son Dakika Haberleri: Mehmet Adil İkiz Ortaokulu'ndan Badmintonda Çifte Birincilik

Mehmet Adil İkiz Ortaokulu'ndan Badmintonda Çifte Birincilik

11 dakika önce

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında düzenlenen Okullararası Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Badminton Müsabakalarında Mehmet Adil İkiz Ortaokulu her iki kategoride de il birincisi oldu.

Mehmet Adil İkiz Ortaokulu'ndan Badmintonda Çifte Birincilik, System.String[]
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında düzenlenen Okullararası Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Badminton Müsabakalarında Mehmet Adil İkiz Ortaokulu her iki kategoride de il birincisi oldu.

Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda, Yıldız Erkeklerden 115, Yıldız Kızlardan 110 olmak üzere toplamda 225 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda Yıldız Erkeklerde ve Yıldız Kızlarda Mehmet Adil İkiz Ortaokulu birinci oldu.

Yıldız Erkeklerde, Mehmet Adil İkiz Ortaokulu'nun ardından Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu ikinci, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu üçüncü ve TOKİ Köprülü Ortaokulu dördüncü oldu.

Genç Kızlarda ise ikinciliği Şükran Çobanoğlu Ortaokulu, üçüncülüğü Süleyman Şah Ortaokulu, dördüncülüğü ise Osmangazi Ortaokulu elde etti.

Dereceye giren okullara ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, Badminton İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, okul müdürleri ve müsabaka hakemleri verdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:45 Kaynak: İHA

Adana, Mehmet Adil, Spor
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