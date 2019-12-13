Mehmet Ağar 17 faili meçhul cinayete ilişkin davada beraat etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mehmet Ağar 17 faili meçhul cinayete ilişkin davada beraat etti - Son Dakika Dünya

Mehmet Ağar 17 faili meçhul cinayete ilişkin davada beraat etti

6 saat önce

Mehmet Ağar 17 faili meçhul cinayete ilişkin davada beraat etti

Mehmet Ağar 17 faili meçhul cinayete ilişkin davada beraat etti, System.String[]

Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 19 sanığın 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yargılandıkları davada karar çıktı. Dosyadaki iki İranlı maktule ilişkin kamu davasının Mehmet Ağar ve Mahmut Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 7 sanık yönünden ayrılması kararlaştırıldı. Ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki dava düşürülürken, Ağar'ın da arasında bulunduğu bütün sanıkların diğer 17 faili meçhul cinayete ilişkin beraatlerine hükmedildi.


Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık ve müdahil avukatları katıldı. Vareste tutulmaları nedeniyle sanıkların hazır bulunmadığı duruşmayı bazı HDP'li milletvekilleri de takip etti.

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Mahmut Yıldırım, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:02 
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