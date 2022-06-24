Mehmet Ağar, topu MHP'li başkana attı: Cezaevine helikopter pistini ben değil o yaptırdı

Eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar, Azerbaycanlı gazeteci Eynulla Fatullayev'e son dönemde 17 Mart 2020 tutuklanan Palmali Holding'in sahibi iş insanı Mansimov, "FETÖ/PDY içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza alıp Mart 2021'de tahliye edilmişti. Mübariz Mansimov'un kendisi ile ilgili sözlerine de yanıt veren Ağar, "Bizim meselelerimiz ciddi meselelerdir. Devletin meseleleridir. Milletin meseleleridir. Boş boş şeyler konuşuyor" dedi.

FİRARİ MAFYA LİDERİ SEDAT PEKER'İN İDDİASI

BAE'de bulunan firari suç örgütü lideri Sedat Peker, Mehmet Ağar'ı, FETÖ davasında ceza alıp tahliye edilen Mansimov'a "kumpas kurmakla" suçlamıştı.

Firari Peker'in iddiasına göre Mehmet Ağar, Mansimov'u tehdit ederek Bodrum'daki Yalıkavak Marina'ya el koymuştu.

Ağar da Marina hakkında, "Ben olmasam mafya çökerdi" sözlerini sarf etmişti.

"Mehmet Ağar'ı milliyetçi biliyordum" ifadelerini kullanan Mansimov, "Daha doğrusu birileri beni tanıştırmıştı zamanında. O günler de en kötü günleriydi, soruşturma geçiriyordu. Davaları sürüyordu. Milliyetçi olarak destek olmaya çalıştım. Başka bir şey yok" sözlerini kaydetmişti.

MEHMET AĞAR MANSİMOV'U YALANLADI: BİZ KAHPELİK YAPMAYIZ

Eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar, Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev'e yaşananlara dair ve Mansimov ile aralarında geçenlere dair, "İyi kötü bir ekmek tuz yemişiz biz böyle bir kahpelik yapmayız. Kimsenin arkasından da konuşmayız. Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı" diyen Mehmet Ağar, "Bir tanesine cevap vereyim" ifadelerini kullandı.

Ağar'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"Diğerlerini ciddiye bile almıyorum. Ben cezaevinde yatarken cezaevine helikopter pisti yaptırdığımı söyledi. Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır. Hangi bir yalanını söyleyeyim çok. Onun için bana yakışmaz. Çünkü onun düştüğü seviyeye düşmek bizim işimiz değil. Kendi kendine konuşuyor. Bizim meselelerimiz ciddi meselelerdir. Devletin meseleleridir. Milletin meseleleridir. Boş boş şeyler konuşuyor."

MHP'Lİ BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Ağar'ın kendine yönelik sarf ettiği sözler hakkında Ajans Aydın gazetesine konu hakkında açıklamalarda bulunan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Bir yerde anlatıyor herhalde. Birileri de yazmış. Tabi ben hiçbir zaman kendisiyle görüşmedim. Dönemin cezaevi komutanı mı cezaevi müdürümü yoksa başsavcı mı aradı hatırlamıyorum. Ben de bunun üzerine bir firmaya oraya yaptırdım. Devletimiz istedi sonuçta. O günün şartında en güçlü belediye biziz. Bize yapın dediler yaptık" dedi.