Mehmet Ak: "Bir anlık basit konsantrasyon kayıpları böyle pahalıya mal oluyor" - Son Dakika

Mehmet Ak: "Bir anlık basit konsantrasyon kayıpları böyle pahalıya mal oluyor"

07.01.2021 19:50
Mehmet Ak:

TFF 1. Lig'in 12. hafta erteleme maçında evinde Adanaspor'a 2-0 mağlup olan Ankaraspor'da Teknik Direktör Mehmet Ak, "Oyucularımızı eşleştirmiştik. Bir anlık basit konsantrasyon kayıpları böyle pahalıya mal oluyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 12. hafta erteleme maçında evinde Adanaspor'a 2-0 mağlup olan Ankaraspor'da Teknik Direktör Mehmet Ak, "Oyucularımızı eşleştirmiştik. Bir anlık basit konsantrasyon kayıpları böyle pahalıya mal oluyor" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ak şunları dedi:

"Devrenin son maçıydı. En azından saha içerisindeki oynadığımız oyunun ve mücadelenin karşılığı puan ya da puanlar olmalıydı. Ama bazen teknik taktikle açıklanamayan bir sürü pozisyon ve aksiyonlar oluyor. Maçın 89. dakikasında duran toptan yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Hücum anlamında 1-1'i yakalamak isterken 10 kişi oynuyorsunuz, arkada boşluk bıraktık. 2-0 geriye düştük ama oyunun tamamında üstün olan bir Ankaraspor, gol pozisyonu bulmaya çalışan bir Ankaraspor, rakibi ceza sahası içine sokmayan bir Ankaraspor, 10 kişi kalmamıza rağmen rakibe pozisyon vermeyen bir Ankaraspor, taktik disiplinden ayrılmayan bir Ankaraspor ama sonuçta maçı kaybeden bir Ankaraspor var. Dolayısıyla bunun değerlendirmesini yaparken, duran topların önlemini de almıştık açıkçası. Gol yediğimiz pozisyondaki duran topunda önlemini almıştık. Oyucularımızı eşleştirmiştik. Bir anlık basit konsantrasyon kayıpları böyle pahalıya mal oluyor. Genç bir takımız. İlk 11'deki 9 oyuncunun yaş ortalaması 19. Bu kadar iyi mücadele ederken bu basit hatayı yapmak, puan kaybını ortaya çıkardı. Keşke daha golü daha önce yeseydik, belki ilerleyen dakikalarda daha farklı reaksiyon verebilirdik. Oyunu beraberliğe de getirebilirdik. Tam ölü noktada geriye düştük, bununda geri dönüşünü sağlayamadık. Mücadelemizi sürdüreceğiz, bu oyuncular Türk futboluna hizmet edecekler. Bu oyuncular Türk futbolu için mücadele edecekler. Ama şunu da söylemek istiyorum bir takım bu kadar kolay 10 kişi bırakılmamalıydı, orada pozisyon daha anlamlı değerlendirilseydi belki de oyunun gidişinde bu eksiklik bize pahalıya mal oldu ama o pozisyonu hakem öyle değerlendirdi hakeme de saygı duyuyoruz söyleyecek bir şey yok ama geriye dönüp baktığınızda çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum kırmızı kartın. İkinci devrenin başlangıcında başlar başlamaz 10 kişi kalıyorsunuz. Genç bir takımız. Oyun planımızı aslında olumsuz etkilemedi. 2. devrede üstün olan taraftık. Belki ilk devreden daha fazla gol pozisyonu vardı 2. Yarıda. Kontra atağa dayı bir oyun anlayışına döndük mecbur. Dört Dört Bir'e döndük. Bir tane oyuncumuz oyundan atılınca. Buda oyunun başında olunca. Ama yolumuza devam edeceğiz. İlk devreyi bitirdik, ikinci devre hazırlıklarına başlayacağız. İkinci devre farklı bir Ankaraspor en azından bunun üzerine çok daha fazla mücadele eden bir Ankaraspor takımı izletmek istiyoruz." - ANKARA

Mehmet Ak: Bir anlık basit konsantrasyon kayıpları böyle pahalıya mal oluyor

Ankaraspor, Mehmet Ak, Adanaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Ak: 'Bir anlık basit konsantrasyon kayıpları böyle pahalıya mal oluyor' - Son Dakika Spor


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