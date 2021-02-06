- Mehmet Ak: "Biz iyi bir takımız"

ADANA - Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Pozisyon bulma aşamasında da sıkıntı yaşamadık ama beklemediğimiz bir penaltı oldu. Önümüzde Altınordu maçı var. Ona hazırlanacağız. Biz iyi bir takımız" dedi.

Ankaraspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Geçen haftaki galibiyetle moral bulmuştuk. İstediğimiz şekilde de oyun başladı. Pozisyon bulma aşamasında da sıkıntı yaşamadık ama beklemediğimiz bir penaltı oldu. Önümüzde Altınordu maçı var. Ona hazırlanacağız. Biz iyi bir takımız" diye konuştu.