Mehmet Ak: "İleride bir hikaye yazılacaksa Tomas'ın o kurtardığı penaltı pozisyonu başlangıç olabilir" - Son Dakika

Mehmet Ak: "İleride bir hikaye yazılacaksa Tomas'ın o kurtardığı penaltı pozisyonu başlangıç olabilir"

30.01.2021 17:16

- Mehmet Ak: "İleride bir hikaye yazılacaksa Tomas'ın o kurtardığı penaltı pozisyonu başlangıç olabilir" TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "İkinci devrenin bence maçın kırılma anı Tomas'ın kurtardığı penaltı pozisyonu.

- Mehmet Ak: "İleride bir hikaye yazılacaksa Tomas'ın o kurtardığı penaltı pozisyonu başlangıç olabilir"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "İkinci devrenin bence maçın kırılma anı Tomas'ın kurtardığı penaltı pozisyonu. Çok değerli bir kurtarış gerçekleştirdi bizim için. Belki ileride bir hikaye yazılacaksa Tomas'ın o kurtardığı penaltı pozisyonu başlangıç olabilir bu anlamda" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Öncelikle bu zorlu hava koşullarında mücadele eden iki takım oyuncularını da tebrik etmemiz gerekiyor. Maçtan önce de söylemiştik. Oyun bu hava şartlarında oynanması gerçekten iki takımın özverisiyle gerçekleşti. Biz aslında normal saha şartlarında olsa taktiksel olarak daha farklı bir oyun sergilemeyi düşünüyorduk ama hava şartlarında maalesef bu şekilde aşırı kar yağışı saha zeminini olumsuz etkilemesi oyunu taktiksel gidişinde bize zor anlar da yaşattı. Geçen haftadan bir uyum sorunumuz vardı aslında bu da geçen haftaki skora da yansımıştı. Biz bu hafta hem bu uyum sorunu kendi içimizde çözüp hem de skor olarak da avantaj elde etme konusunda düşüncemiz vardı. Aslında ilk 15 dakikada oyunun gidişinde net gol pozisyonlarının değerlendiremedik. İşte o yeni bir takım olmanın getirmiş olduğu olumsuzluk, o iletişim bozukluğu aslında değerlendirmeleri pozisyonları değerlendirme konusunda bize olumsuzluk yaşattı ama 45. dakikada attığımız golle içeriye moralle girdik ve içerden daha moralle çıktık soyunma odasından. İkinci devrenin bence maçın kırılma anı Tomas'ın kurtardığı penaltı pozisyonu. Çok değerli bir kurtarış gerçekleştirdi bizim için. Belki ileride bir hikaye yazılacaksa Tomas'ın o kurtardığı penaltı pozisyonu başlangıç olabilir bu anlamda. Ben bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Keçiörengücü bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Sistem takımı, kompakt oynayıp savunma arkasına atmaya çalışan bir takım. Biz bunu engelleyip onların taktiğini onların beklerinin arkasına atmaya çalıştık aslında. İlk devrede bunu gerçekleştirdik bazı pozisyonlarda. Ama söylediğim gibi geçen hafta 1 antrenmanla bir arada olan bir takım bu maça 5 antrenmanla çıktık. Giderek daha iyi olacağız. İyi oyuncularımız var. Hem genç oyuncularımız da iyi Türk futboluna hizmet edecekler. Bu maçın kazanılması bizim açımızdan da ve oyuncularımız açısından da önemliydi. Benim bu takımdaki ilk galibiyetim. Bundan önceki 5 maçta galibiyetle tanışamamıştık. Bu anlamda başkanımıza teşekkür ediyorum. Arkamızda durdu ben bu galibiyeti de ona hediye ediyorum. Önümüz açık ama bir galibiyet aldık. Bu bizim ayaklarımızı yere daha sağlam basacak. Sorumluluğumuzu daha da arttıracak. Ligde kalma yolunda galibiyet serisi başlatmamız gerekiyor. İnşallah amaçladığımız ve hedeflediğimiz olayı sezon sonuna kadar gerçekleştirmiş oluruz. Ben yine bu zorlu şartlarda mücadele eden her iki takım oyuncularını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ak: İleride bir hikaye yazılacaksa Tomas'ın o kurtardığı penaltı pozisyonu başlangıç olabilir
Mehmet Ak: İleride bir hikaye yazılacaksa Tomas'ın o kurtardığı penaltı pozisyonu başlangıç olabilir
Mehmet Ak: İleride bir hikaye yazılacaksa Tomas'ın o kurtardığı penaltı pozisyonu başlangıç olabilir
Mehmet Ak: İleride bir hikaye yazılacaksa Tomas'ın o kurtardığı penaltı pozisyonu başlangıç olabilir

Futbol Federasyonu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Mehmet Ak, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Ak: 'İleride bir hikaye yazılacaksa Tomas'ın o kurtardığı penaltı pozisyonu başlangıç olabilir' - Son Dakika Spor


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