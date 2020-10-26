Mehmet Akif Alakurt'tan yine gündeme bomba gibi düşecek hareket! İçki içip araç kullandı

Son dönemde takipçilerine sarf ettiği sinkaflı sözlerle gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt, yine tepki çekecek bir harekete imza attı. Alakurt, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, bir elinde sigara diğer elinde içkiyle görüldü. Alakurt'un aynı anda aracını kullanması ise oldukça tepki çekti.

ADANALI DİZİSİYLE YILDIZI PARLAMIŞTI

2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan ve Türkiye'yi birçok yerde temsil eden Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle sektöre giriş yapmıştı ve "Adanalı" dizisiyle de yıldızı parlamıştı.

ANİDEN ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Birçok projede yer aldıktan sonra hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, ani bir kararla oyunculuğu bırakıp ortalıktan kaybolmuştu.

EKRANLARA VEDA ETMİŞTİ

Bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Alakurt, "Yeniden ekrana dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Teklifler geliyor ama artık ekrana dönmeyi düşünmüyorum" yanıtını vermişti.