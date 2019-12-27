Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı Doğan: "İstiklal Marşı her dilde okunsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı Doğan: 'İstiklal Marşı her dilde okunsun' - Son Dakika

Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı Doğan: "İstiklal Marşı her dilde okunsun"

6 saat önce

Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, "İstiklal Marşı, Arapça'da, İngilizce'de, Fransızca'da okunsun, bu güzel bir şeydir.

Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı Doğan:

Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, "İstiklal Marşı, Arapça'da, İngilizce'de, Fransızca'da okunsun, bu güzel bir şeydir. Eğer yapılmıyorsa da biz tercüme ettirip bütün dünyaya İstiklal Marşı'nı dağıtalım" dedi.


İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83'üncü yılında Taceddin Dergahı'nda yoğun katılımın olduğu bir programla anıldı. Anma programının ardından gazetecilerin Kırıkkale Üniversitesinde Genç Kalemler Topluluğu ile Bilim ve Sanat Topluluğu'nun 'Dünya Arapça Günü'nde İstiklal Marşı'nı Arapça okuması ve İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun konuyu gündeme getirmesini hatırlatması üzerine Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Doğan, "İstiklal Marşı, elbette bizim tarihimizden çıkan bir marş. Fakat onda o kadar güçlü bir muhteva var ki bütün milletleri ilgilendirecek bir marş bana göre. Tabii ki biz Türkçe okuyacağız, asıl metin de budur. Ama bütün dünya bizim marşımızı bilsin, tanısın. Kendi dilinde de okusun. Arapça'da, İngilizce'de, Fransızca'da okusun, bu güzel bir şeydir. Mümkün olduğu kadar yapılsın. Eğer yapılmıyorsa da biz tercüme ettirip bütün dünyaya İstiklal Marşı'nı dağıtalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mehmet Doğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
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