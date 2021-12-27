Mehmet Akif Ersoy'a ve İstiklal Marşı'na odaklanan "Hissetmek ve Söylemek" sergisi açıldı - Son Dakika

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine eserleriyle katkı sunan Mehmet Akif Ersoy'un fikirleri ve şiirlerinden ilhamla hazırlanan "Hissetmek ve Söylemek" sergisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Üsküdar Yerleşkesi'nde açıldı.

Milli şairin vefat yıl dönümü dolayısıyla açılan sergide, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin eserleri yer alıyor.

FSMVÜ İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Güzel Sanatlar Fakültesi ortaklığında açılan sergi, 32 sanatçının bağımsızlık mücadelesinin ruhsal deneyimiyle ilişki kuran çalışmalarından oluşuyor.

Dicle Yıldırım'ın küratörlüğünde hazırlanan sergi, 21 Ocak 2022'ye kadar açık kalacak.

Mehmet Akif Ersoy'un fikirleri, gerçekçi yaklaşımı ve zengin içeriğe sahip şiirlerinin sergiye ilham olduğunu belirten küratör Dicle Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Hissetmek ve Söylemek sergisi, İstiklal Marşı ve şaire odaklanarak üretimdeki pratikleri besleyen anlamların izini sürüyor. Bağımsızlık mücadelesinin ruhsal deneyimiyle ilişki kuran çalışmalar, anlamlar üreten biçimler üzerinden yeniden düşünerek tarihsel ve toplumsal olanın nabzını tutuyor. Sanatçı ve tasarımcılar, bu anlam kavrayışının önemini ortaya koyan yapıtlar ile bu süreci gözler önüne seriyor. Böylelikle her tekrarda yeniden anlam ve anlamlandırma serüvenini tahayyül ederek adeta duygusal topografyalar oluşturuyorlar. Bu içsel yaklaşımlar ve yorumlar sergi mekanını da üretimin bir parçası haline getiriyor. Böylelikle sergi, hatırlama, geçmiş ve gelecek arasındaki bağlantıları kurmaya ve tanıklık etmeye davet niteliği taşıyor."

Üç ana mekandan oluşan sergide, hat, minyatür, tezhip, heykel, seramik, video ve ses enstalasyonlarının yanı sıra üç boyutlu çalışmalar ile yerleştirme sanatına dair sanat ve tasarım işlerine yer veriliyor.

Milli şairi anma etkinlikleri kapsamında ayrıca, "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" paneli gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin düzenlediği panelde, Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Hasan Akay ve Doç. Dr. Turgay Anar yer aldı.