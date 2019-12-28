Mehmet Akif Ersoy Altıntaş'ta anıldı - Son Dakika

Kütahya Altıntaş İlçesinde Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.



Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programına Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, kurum ve daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Programda, Mehmet Akif Ersoy'un anısına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Mehmet Akif Ersoy'un sadece Anadolu insanının değil tüm mazlumların kurtuluşu için dünyanın dört bir tarafına sesini duyurmanın mücadelesini verdiğini anlatan sunumlar yapıldı. Mehmet Akif Ersoy'un mirası olan İstiklal Marşı'nın, milli birlikteliği sağlaması, yine istiklal ve bağımsızlığımızın sembolü olan Milli Marşımızı konu alan slayt gösterileri ve orotoryo faaliyetleri de sergilendi.



Program sonunda hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. - KÜTAHYA