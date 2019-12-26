Mehmet Akif Ersoy anısına 'Yemen Türküsü'ne klip çektiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy anısına 'Yemen Türküsü'ne klip çektiler - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy anısına 'Yemen Türküsü'ne klip çektiler

6 saat önce

BALIKESİR'in Havran ilçesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 83'üncü yılı ve tüm şehitleri anmak amacıyla 'Yemen Türküsü'nü seslendirip, klip çekti.

Mehmet Akif Ersoy anısına 'Yemen Türküsü'ne klip çektiler, System.String[]
BALIKESİR'in Havran ilçesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 83'üncü yılı ve tüm şehitleri anmak amacıyla 'Yemen Türküsü'nü seslendirip, klip çekti.

Havran 8 Eylül Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mehmet Oğuzhan Gülertan, tüm şehitler ve Mehmet Akif Ersoy anısına, Yemen Türküsü'ne; 50 öğrenci ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ile 6 öğretmenin de yer aldığı bir klip çekti. Klip, 27 Aralık Cuma günü Havran Kültür Merkezi'nde düzenlenecek milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma törenlerinde şehit ve gazi yakınları ile vatandaşların katılımıyla izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 83'üncü yılı dolayısıyla anma etkinliğini hazırlayan Büyükdere Ortaokulu Müdürü İdris Topal, 'Havran Söylüyor' projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerin de çalıp, söylediği 'Yemen Türküsü' klibinin, program kapsamında ilk kez halkla buluşacağını söyledi.

Müzik Öğretmeni Mehmet Oğuzhan Gülertan, "Yaklaşık 50 öğrencimiz  klipte yer aldı. 40 öğrencimiz koro olarak, 10 öğrencimiz de bireysel performans sergiledi. Ayrıca 7 öğretmenimiz de klipte türkü söyledi. Klibi hazırlama amacımız çocuklarımıza şehit, gazi kavramını daha iyi anlatabilmek, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla böyle bir klip hazırladık. Çocuklarımız ne kadar çok sanatsal, sportif faaliyetlerle ilgilenirlerse o kadar çok kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Bu amaçla yola çıktık" dedi.

Havran Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, bu yıl milli şair Mehmet Akif Ersoy'u, şehitlerimizi anmak amacıyla değişik bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Balıkesir Valisi Sayın Ersin Yazıcı'nın himayesinde yürütülen Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında çocukların sosyal kültürel gelişimlerine katkı, milli manevi değerleri edinmelerini sağlamak için çaba gösteriyoruz. 27 aralık tarihinde vefat eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ve aziz şehitlerimizin anısına öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin birlikte 'Yemen Türküsü'nü seslendirmelerini hedeflemiştik. Bu çalışmadaki amacımız Anadolu coğrafyasına çok uzak bir mekanda savaş veren Yemen Şehitlerimizi unutturmamaktı. Onlara vefamızı göstermekti. Yemen'e savaşmaya giden birçok askerimiz geri dönmeyeceklerini biliyordu. Onu gönderen anneleri, babaları onların belki de geri dönemeyeceğinin farkındaydı. Ama söz konusu vatan ve millet olunca fedakarlıktan vazgeçmediler. Bizler de evlatlarımızın sorumluluk bilincine sahip olmasını, dedelerinin bu vefasını unutmamalarından yola çıkarak çocuklarımıza bu değerleri türkülerimiz üzerinden, sanat üzerinden vermeye çalıştık" diye konuştu.

?Klipte yer alan öğrenciler de, kendileri için unutulmaz bir çalışma olduğunu belirterek, hem duygusal hem de sanatsal yönüyle heyecan verici bir çalışma olduğunu söyledi.


- Havranbalıkesir
Balıkesir, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:47 Kaynak: DHA
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