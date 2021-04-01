Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde 2. Basamak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kazandırılan 9 yataklı 2. Basamak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi düzenlenen törenle açıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, burada yaptığı konuşmada, mevcut bulunan 72 erişkin yoğun bakım yatak sayısının yüzde 13 oranında bir artışla yüzde 81'e yükseldiğini söyledi.

Sağlık camiası olarak 2020 yılı Mart ayından bu yana mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını anlatan Taşçı şunları kaydetti:

"Ailelerimizden fedakarlık ederek canla başla çalışarak mücadele etmekteyiz. Son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız ve sağlık tesislerimizde sağladığımız dengeli personel dağılımı ile pandemide başarılı bir süreç yürütülmesine olanak sağlamış olduk. Bu yatırımların gerçekleşmesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sayın valimize, grup başkanvekilimiz Sayın Bülent Turan'a, milletvekilimiz sayın Jülide İskenderoğlu'na şükranlarımızı arz ederim. Pandemi sürecinde, ilimizin 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerinde diğer zamanlara göre daha fazla ihtiyaç duyulan yoğun bakım birimleri ve donanımları konusunda, ilimizde faaliyet gösteren Doğu Biga Madencilik şirketine, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kazandırmış olduğu 9 yataklı 2. seviye yoğun bakım için Çanakkale'miz adına teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından ünitenin açılışı gerçekleştirildi.