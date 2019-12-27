Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müze evde anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müze evde anıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müze evde anıldı

6 saat önce

İSTİKLAL Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, müzeye dönüştürülen çocukluğunun geçtiği evde, vefatının 83'üncü yıl dönümünde anıldı.

Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müze evde anıldı, System.String[]

İSTİKLAL Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, müzeye dönüştürülen çocukluğunun geçtiği evde, vefatının 83'üncü yıl dönümünde anıldı.

Bayramiç Kaymakamlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy'un, çocukluğunun geçtiği müzeye dönüştürülen evde ölümünün 83'üncü yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programına, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı CHP'li Mert Uygun ve ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un bu evde çocukluğunu geçirdiğini, bu sokaklarda oynadığını ve evinin yakınındaki babasının imamlık yaptığı Karşıyaka Camii'nde ilk Kuran derslerini aldığını söyledi.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ise, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un evinin müze eve dönüştürülmesinde çabalarından dolayı daha önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan İsmail Sakin Tuncer, Sadettin Arslan, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a ve Mehmet Akif Ersoy'un evini müze eve dönüştürülmesinde ev sahibi olan Güner ailesine de katkılarından dolayı teşekkür ederim. Müze evi koruyup daha da geliştirmek için biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından anma programında şiirler ve Kuran'ı Kerim tilaveti okundu. Bayramiç Müftüsü Ertuğrul Akın'ın duasıyla anma programı sona erdi.

Program kapsamında ayrıca Çarşı Camii'nde mevlit okutuldu. Mehmet Akif Ersoy'un babasının imamlık yaptığı Karşıyaka Camii'nde pilav ve lokma ikramı yapıldı.


Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:47 Kaynak: DHA
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