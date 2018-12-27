Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy Eskişehir'de Hatimlerle Anıldı

Mehmet Akif Ersoy Eskişehir'de Hatimlerle Anıldı

1 saat önce

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82'inci yıl dönümü dolayısı ile bir program düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Eskişehir'de Hatimlerle Anıldı, System.String[]
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82'inci yıl dönümü dolayısı ile bir program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıl dönümü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kurşunlu Camii'nde sabah namazından sonra bir anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve hatim duaları okundu. Ayrıca Mehmet Akif'e Vefa etkinlikleri kapsamında Eskişehir başta olmak üzere Afyonkarahisar, Bitlis, Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi birçok il ve ilçede toplamda 199 hatim, Yasin-i Şerifler, binlerce Kelime-i Tevhid yapılırken İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından da hatim duası yapıldı. Namaz çıkışında ise cemaate sıcak çorba ikram edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:52 Kaynak: İHA

Eskişehir, Mehmet Akif Ersoy, Yaşam
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