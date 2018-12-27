Mehmet Akif Ersoy Eskişehir'de Hatimlerle Anıldı
1 saat önce
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82'inci yıl dönümü dolayısı ile bir program düzenlendi.
Eskişehir
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy
ölümünün 82'inci yıl dönümü dolayısı ile bir program düzenlendi.
İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy
'un vefatının yıl dönümü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kurşunlu
Camii'nde sabah namazından sonra bir anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve hatim duaları okundu. Ayrıca Mehmet Akif'e Vefa etkinlikleri kapsamında Eskişehir başta olmak üzere Afyonkarahisar
, Bitlis
, Bursa
, Kocaeli
ve Kayseri
gibi birçok il ve ilçede toplamda 199 hatim, Yasin-i Şerifler, binlerce Kelime-i Tevhid yapılırken İl Müftüsü Bekir Gerek
tarafından da hatim duası yapıldı. Namaz çıkışında ise cemaate sıcak çorba ikram edildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:52 Kaynak: İHA
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