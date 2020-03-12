Mehmet Akif Ersoy Gaziantep Kolej Vakfı'nda anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy Gaziantep Kolej Vakfı'nda anıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy Gaziantep Kolej Vakfı'nda anıldı

15 dakika önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törende 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Mehmet Akif Ersoy Gaziantep Kolej Vakfı'nda anıldı, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törende 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı.


Düzenlenen etkinlikte 2. sınıf öğrencilerinin sahnelediği drama gösterisi, çocuk korosu ve 12 Mart oratoryosu izleyenleri duygulandırdı.


Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel İlkokulu Müdürü Serenada Onan, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


Programın açılışında konuşan GKV Özel İlkokulu Müdürü Serenada Onan, İstiklal Marşı'nın bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için gücüyle, dualarıyla, ekmeğiyle, aşıyla katık veren insanların en saf, en temiz duygularını yansıttığını belirtti.


Onan, "Ne mutlu bize ki şanlı tarihimiz, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Zaferi gibi olaylarla; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bayrak uğruna, devlet uğruna, yarınlar uğruna bugününü feda edenlerle yazılmıştır. İşte vatan ve ulus sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en seçkin ifadesi olan İstiklal Marşı'nı bize hediye olarak sunan Mehmet Akif Ersoy da tarihte unutulmaz bir yere sahiptir. İstiklal Marşı'nda kutsal toprağın kara bağrına düşen taze fidanların ruhu vardır. İstiklal Marşı'nda kanıyla al bayrağı, canıyla aziz vatanı var eden Mehmetçiğin sesi vardır. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındığımız; dağlardan çöllere düşürdüğü gün, gölgesine sığındığımız ve kanımızdan rengini verdiğimiz ay yıldızlı bayrağımızın eşliğinde İstiklal Marşımızın her zaman, her yerde hakkı verilerek okunması dileğiyle katılımınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.


Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan sunum gösterimi yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
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