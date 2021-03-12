Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi ziyarete açıldı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un Mısır Apartmanı'nda yaşadığı daire, "Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi" olarak ziyarete açıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatıra Evi'nin Türk milletinin karakter aynası olarak yaşamış Akif'in hatırasını canlı tutacağını ve nesilden nesle aktarmaya devam edeceğini söyledi.

"Burası aynı zamanda İstiklal Şairi'mizin şahsında bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyetimizin kuruluş döneminin ruhunu da taşıyan bir mekan olmuştur." ifadesini kullanan Ersoy, Hatıra Evi'ni Mehmet Akif Ersoy'un yüksek karakterini ve onu şekillendiren yaşanmışlıkları yansıtacak bir bakış açısıyla tasarladıklarını aktardı.

"Misafirlerimiz burada şairin seslendirilmiş şiirlerini dinleyebilecekler"

Ersoy, ziyaretçilerin mekanda vatan şairinin hem eserlerini hem de ona dair kaleme alınmış eserleri bulabileceklerine işaret ederek, "(Ziyaretçiler) belgesel odamızda yaşamını anlatan yapımı izleyecek ve ana salonumuzda da ilk yıllarından nihayetine kadar bu hayat yolculuğunu nesneler ve eserler üzerinden tecrübe edecekler. Son olarak şiir odamız, Mehmet Akif'in manevi dünyasıyla duygu ve düşünceleriyle buluşma alanı olacak. Misafirlerimiz burada şairin seslendirilmiş şiirlerini dinleyebilecekler." diye konuştu.

Mekanı değerli ve anlamlı kılan şeylerden birinin de hatıralar olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Mısır Apartmanı, Mehmet Akif'in hayatında iki önemli döneme şahitlik etmiştir. Girişteki bölüm ile belgesel salonumuz arasında sergilediğimiz iki fotoğraf, bu dönemlerden ilkine ışık tutar. Söz konusu fotoğraflar, ona edebiyat çevrelerinde duyulan saygının da tarihe düşülmüş notu gibidir. Zira bu kareler Mehmet Akif'in 'Asım' eserinin yayınlanmasını kutlayan bir dost meclisini günümüze taşımaktadır. O mecliste bulunan insanlar ise başka söze gerek bırakmayacak değerde isimlerdir. Cenap Şahabettin, Abdülhak Hamid Tarhan, Süleyman Nazif, Mithat Cemal Kuntay ve Sami Paşazade Sezai. Ayrıca fotoğraflarda görünmese de Faruk Nafiz Çamlıbel de orada bulunmaktadır. İkinci dönem ise hem vuslatı hem ayrılığı barındırır. 1925'te Mısır'a gidişi ile başlayan memleket hasreti, hastalık gibi acı bir sebeple de olsa 1936'da son bulmuş ve Mehmet Akif Ersoy Türkiye'ye dönmüştür. Bu dönüşte Mısır Apartmanı ona ev sahipliği yapmış, yaklaşık altı ay kaldığı bu ev onun son yolculuğuna da şahitlik etmiştir."

"Milli Şairimizin manevi dünyasında bir yolculuğa çıkılacak"

Açılışa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünde vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un evinde bulunmaktan dolayı mutluluklarını dile getirerek, "7'den 70'e tüm vatandaşlarımız, Hatıra Evi'ni gezerken, Akif'in hayatını, eserlerini, şiir dünyasını ve onun hakkında yazılanları okuyacak. Adeta Milli Şairi'mizin manevi dünyasında bir yolculuğa çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya, millet olarak Akif'e olan borcun ödenemeyeceğinin altını çizerek, "Ama hizmete açılan Hatıra Evi, vatan şairimizin aziz hatırasına gösterilen hürmetin bir timsali olacaktır. Bu nedenle Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'nin restorasyonu ve hizmete açılmasında gösterdikleri gayretlerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Şairler bir toplumun ruhunu yansıtırlar"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise medeniyetlerin taşıyıcı şahsiyetlerinin mekanları ve zamanları olduğuna değinerek, "Ünlü bir düşünürün ifadesiyle şairler bir toplumun ruhunu yansıtırlar. Şüphesiz ki şair Mehmet Akif Ersoy da Kurtuluş Savaşı yıllarını toplumun o zamanki haletiruhiyesinde en güzel bir şekilde ifade eden Milli Şairi'mizdir." diye konuştu.

Açılışın ardından AA muhabirine açıklama yapan yazar Beşir Ayvazoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde buranın Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi olarak düzenlenmiş olmasının isabetli bir karar olduğuna değinerek, "Böyle önemli yıl dönümlerinde hatırlamak, hafızaları tazelemek güzeldir, bakanlığımızı tebrik ediyorum." dedi.

Ayvazoğlu, mekanın siyasi, mimarlık ve edebiyat tarihi açısından son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Hem Mehmet Akif Ersoy'un bu evde vefat etmiş olması hem 'Asım' adlı eserini burada yazmış olması hem de dönemin büyük şairlerinin katıldığı davetlere şahitlik etmiş olması bakımından kültür tarihimiz açısından önemli bir mekandır." şeklinde konuştu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ise hafıza mekanlarının önemini dile getirerek, "Mısır Apartmanı'nı dışarıdan güzel görerek geçenler, artık aslında bunun bir başka anlamı olduğunu bu düzenlemeyle fark edecekler. Yeni nesiller İstiklal Marşı'mızın hangi şartlar altında yazıldığını bu vesileyle daha iyi kavramış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Mehter Takımının İstiklal Marşı'nı okumasıyla başlayan etkinlikte konuşmaların ardından Hatıra Evi gezildi.

Bakan Ersoy, hatıra defterine şunları yazdı:

"Mehmet Akif Ersoy, ölümsüz eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi, örnek kişiliği ve İstiklal şairi olma özelliğiyle milletimizin gönlüne taht kurmuş, müstesna ve abide şahsiyetlerdendir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılında Akif'in hayata gözlerini kapadığı bu daireyi 'Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi' olarak kültür hayatımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük şairin ruhu şad olsun."

Açılışa ayrıca İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra aralarında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili yazar İskender Pala, Hasan Kaçan, Günseli Kato ve Hikmet Barutçugil'in bulunduğu kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.