MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI - Son Dakika

İSTİKLAL Marşı'nın yazarı, şair Mehmet Akif Ersoy, 85'inci ölüm yıl dönümünde, hayatını kaybettiği ve şu an müzeye dönüştürülen Beyoğlu İstiklal Caddesi, Mısır Apartmanı'ndaki dairesinde anıldı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, bundan 85 yıl önce Beyoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki 6 katlı Mısır Apartmanı'nın 4. katında bulunan dairesinde hayatını kaybetti. Şairin son günlerini geçirdiği daire, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından müzeye dönüştürüldü. Şairin 85'inci ölüm yıl dönümünde burada anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon katıldı. Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Mehmet Akif Ersoy için Kur'an-ı Kerim okundu.

"BU APARTMAN KÜLTÜR TARİHİMİZDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Törende konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Aslında bu dairenin, bu apartmanın kültür tarihimizde önemli bir yeri var. Ama şairimiz Mehmet Akif Ersoy, için apayrı bir yere sahip. Bu dairede, bu milletin istiklal mücadelesinin en canlı şahidinin, bir alimin, 20 yüzyılın büyük bir aydınının son günleri, hüzünleri, hasretleri duyguları yatmakta. Keşke bu duvarların dili olsa şairimizin o anına tanıklık edebilmiş olsaydık. Bugün ölümün bir tür ölümsüzlük olduğunu bir kere daha yad ettiğimiz bir gün. İstiklal Marşı'mızın 100. yılında milli şairimizin duası ile sesleniyorum 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı'nı yazdırmasın" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ise "Benimle beraber olup o ruhu hissettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Dedem bu evde hayatını kaybetti. Ama 6 ay boyunca bu evde dostlarıyla beraber oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kültür bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mermer merdivenleri çıkarken 'o güzel insanlar bu merdivenlerden çıktı' dedim" diye konuştu.