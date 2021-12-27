Üye Girişi
MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI - Son Dakika

MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI

27.12.2021 13:47

İSTİKLAL Marşı'nın yazarı, şair Mehmet Akif Ersoy, 85'inci ölüm yıl dönümünde, hayatını kaybettiği ve şu an müzeye dönüştürülen Beyoğlu İstiklal Caddesi, Mısır Apartmanı'ndaki dairesinde anıldı.

İSTİKLAL Marşı'nın yazarı, şair Mehmet Akif Ersoy, 85'inci ölüm yıl dönümünde, hayatını kaybettiği ve şu an müzeye dönüştürülen Beyoğlu İstiklal Caddesi, Mısır Apartmanı'ndaki dairesinde anıldı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, bundan 85 yıl önce Beyoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki 6 katlı Mısır Apartmanı'nın 4. katında bulunan dairesinde hayatını kaybetti. Şairin son günlerini geçirdiği daire, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından müzeye dönüştürüldü. Şairin 85'inci ölüm yıl dönümünde burada anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon katıldı. Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Mehmet Akif Ersoy için Kur'an-ı Kerim okundu.

"BU APARTMAN KÜLTÜR TARİHİMİZDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Törende konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Aslında bu dairenin, bu apartmanın kültür tarihimizde önemli bir yeri var. Ama şairimiz Mehmet Akif Ersoy, için apayrı bir yere sahip. Bu dairede, bu milletin istiklal mücadelesinin en canlı şahidinin, bir alimin, 20 yüzyılın büyük bir aydınının son günleri, hüzünleri, hasretleri duyguları yatmakta. Keşke bu duvarların dili olsa şairimizin o anına tanıklık edebilmiş olsaydık. Bugün ölümün bir tür ölümsüzlük olduğunu bir kere daha yad ettiğimiz bir gün. İstiklal Marşı'mızın 100. yılında milli şairimizin duası ile sesleniyorum 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı'nı yazdırmasın" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ise "Benimle beraber olup o ruhu hissettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Dedem bu evde hayatını kaybetti. Ama 6 ay boyunca bu evde dostlarıyla beraber oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kültür bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mermer merdivenleri çıkarken 'o güzel insanlar bu merdivenlerden çıktı' dedim" diye konuştu.

MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI
MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI
MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI
MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI
MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI
MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI
MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI
MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI
MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI

YORUMLAR
500

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Caddesi, İstiklal Marşı, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI - Son Dakika


Madde bağımlısı gencin ölüsü otomobilin altında bulundu Madde bağımlısı gencin ölüsü otomobilin altında bulundu         
15:25
Bakan Soylu, İBB'ye teftişle ilgili eleştirilere kendi şirketi üzerinden yanıtladı Bakan Soylu, İBB'ye teftişle ilgili eleştirilere kendi şirketi üzerinden yanıtladı         
15:23
Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor         
14:45
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur         
14:41
7. kattan beton zemine düşmüşlerdi! Kuzenlerin ölümünde kahreden detay 7. kattan beton zemine düşmüşlerdi! Kuzenlerin ölümünde kahreden detay         
14:16
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
İşten atılan kadından çirkin intikam! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotoğrafını cinsel içerikli sitelerde paylaştı İşten atılan kadından çirkin intikam! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotoğrafını cinsel içerikli sitelerde paylaştı         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
15:23 Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı
14:54 Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler
14:54 Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı
14:45 Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor
14:41 Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur
14:39 Son Dakika: İçişleri'nden 20 bin 863 personelle kaçak içki operasyonu!
14:38 Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu
14:38 Böyle intikam görülmedi! İşten çıkarılan kadın, yöneticilerinin numarasını eskort sitesinde yayınladı
14:37 Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi
14:31 Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlarla geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 15:33:49. #1.13#
SON DAKİKA: MEHMET AKİF ERSOY, HAYATINI KAYBETTİĞİ İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DAİRESİNDE ANILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement